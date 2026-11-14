    • 14 de noviembre de 2026 - 13:02

    Se vendió una emblemática marca de galletitas: qué gigante de los alimentos se la quedó

    La operación involucró en una punta a una histórica empresa de alimentos y consumo masivo y en la otra a un nombre familiar y asociado a galletitas de estilo artesanal

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Molinos Río de la Plata, una de las históricas empresas del sector alimenticio de la Argentina, adquirió la tradicional marca de galletitas Tía Maruca, a través de la firma de un acuerdo con Tía Maruca Argentina S.A. La operación involucra la compra de la marca en la Argentina y determinados países de la región.

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    De este modo, la empresa de consumo masivo presidida por Luis Pérez Companc suma una marca muy querida por los argentinos y avanza en el desarrollo de su negocio de galletitas, tras la reciente incorporación del complejo industrial de Tucumán.

    Tía Maruca es una marca de galletas identificada con atributos de calidad y de receta artesanal, de fuerte presencia en los hogares argentinos y un sólido vínculo con sus consumidores, señaló un comunicado sobre la operación.

    Paso estratégico

    La incorporación representa para Molinos Río de la Plata un nuevo paso estratégico en el desarrollo del negocio de galletas y se produce unos pocos días después de que la compañía completara la adquisición del complejo industrial en Banda del río Salí, Tucumán, con la transferencia de sus activos y la incorporación de su personal. La concreción de la operación se encuentra sujeta a la obtención de la autorización correspondiente y al cumplimiento de otras condiciones propias de este tipo de transacciones.

    Agustín Llanos, CEO de Molinos Río de la Plata, expresó: “Desde hace más de 120 años acompañamos a millones de consumidores con marcas que forman parte de su vida cotidiana. Tía Maruca es una marca muy querida por los argentinos. Nuestro compromiso es cuidar su esencia y potenciarla con nuestras capacidades industriales, comerciales y de construcción de marcas, para llegar a más hogares.”

    En tanto, Pablo Tamburo, en representación de la parte vendedora, destacó: “Cumplido el objetivo de revitalizar y reposicionar la marca entre las principales firmas de galletitas del país, inicia con mucho optimismo por el futuro de ambas compañías, el proceso de venta de la marca Tía Maruca a Molinos Río de la Plata”.

    Esta operación reafirma, además, la vocación de crecimiento, desarrollo e innovación del grupo conformado por Rosario, Pilar y Luis Pérez Companc en sus plataformas de consumo masivo, agro y energía.

    Molinos Río de la Plata es una compañía argentina líder en consumo masivo, que cuenta con marcas elegidas por todos los argentinos cada día, como Matarazzo, Lucchetti, Granja del Sol, Gallo, Gallo Snacks, Don Vicente, Sibarita, La Salteña, Nieto Senetiner, Ruca Malen, Etchart, Cadus, Exquisita, Cocinero, NotCo, Blancaflor, Preferido, Cruz de Malta y Nobleza Gaucha, entre otras.

    Pertenece al grupo de empresas presidido por Luis Perez Companc, que desarrollan sus actividades en la Argentina a través de sus tres plataformas: consumo masivo, agro y energía. Con un sólido plan de inversiones, Rosario, Pilar y Luis Perez Companc confían en el potencial de nuestro país y el crecimiento de largo plazo de todas sus empresas, asumiendo un rol protagónico en cada uno de los sectores en los que participan, decididos a honrar el legado y construir el futuro.

    Fundada en 1998 por Alejandro Ripani, Tía Maruca construyó reconocimiento en el mercado argentino con productos como pepas, surtidos y bizcochos, asociados a una propuesta de precio accesible. En sus años de mayor expansión, llegó a rondar el 5% del mercado local de galletitas. La marca atravesó un concurso preventivo en 2019 y un proceso posterior de reorganización; en 2024, Argensun Foods asumió el control operativo y estratégico. Para Molinos, el activo combina notoriedad entre los consumidores, presencia en góndolas y una plataforma para competir en una categoría en la que tienen fuerte presencia una empresa nacional de proyección internacional como Arcor y la multinacional norteamericana Mondelez, nacida en 2012 tras la división de Kraft Foods.

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