Todo indica que este verano marcará una fuerte caída en la afluencia de sanjuaninos a La Serena y se perfila como una de las temporadas con menor presencia de visitantes de esa provincia en mucho tiempo. Aunque desde San Juan existe interés por viajar a la costa de la Región de Coquimbo para las fiestas de fin de año y los primeros días de enero, la demora en habilitar el Paso Internacional de Agua Negra , los costos de traslado y los precios de los alquileres amenazan con frenar a muchas familias.

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El termómetro de la temporada anterior ya sirve como referencia: en el verano pasado llegaron cerca de 35 mil turistas argentinos a la zona, una cifra que los propios dirigentes y gremios turísticos de La Serena advierten que será difícil de alcanzar o superar este año. Para la plaza serenense, el público sanjuanino es un actor histórico y decisivo, tanto por su cercanía como por su hábito de cruzar la cordillera para escapar del calor y disfrutar del mar.

Desde el lado sanjuanino, el señalan que el deseo de veranear en el litoral chileno sigue presente, pero la incertidumbre sobre la apertura del paso andino pesa fuerte a pocas semanas de fin de año. Si el corredor de Agua Negra no está operativo a tiempo, la alternativa de desviar por Mendoza implica sumar alrededor de 850 kilómetros desde San Juan, con mayores tiempos de viaje y más tránsito vehicular, un escenario que desalienta a quienes buscan una escapada ágil.

Hasta el momento, no tiene fecha de apertura el Paso de Agua Negra. Las autoridades sólo dijeron que sería en los primeros días de enero de 2027 Hasta el momento, no tiene fecha de apertura el Paso de Agua Negra. Las autoridades sólo dijeron que sería en los primeros días de enero de 2027

A ese factor logístico se suma la circulación de versiones alarmistas sobre posibles temporales o fenómenos climáticos en territorio chileno —incluidas publicaciones con datos que no son ciertos—, lo que genera dudas adicionales entre potenciales turistas.

En lo económico, Paroli observa que el tipo de cambio resulta favorable para los argentinos, aunque advierte que los valores de los arriendos de departamentos pueden actuar como freno si resultan demasiado altos frente al presupuesto familiar.

En La Serena, la preocupación se extiende entre los referentes del sector. Carlos Orrego, presidente de la Cámara de Comercio y Turismo local, anticipa que el arribo de argentinos será menor al del verano previo y estima que Agua Negra podría quedar habilitada recién a mediados de enero. Ese calendario golpearía de lleno a quienes planean pasar Año Nuevo o las primeras semanas estivales en la costa, justo antes de que el movimiento turístico cobre mayor fuerza a partir de la segunda semana de enero.

En la misma línea, Marcos Carrasco, presidente de Hotelga y de la Multigremial, remarca que la nieve acumulada y los deshielos en la alta cordillera han complicado los trabajos de habilitación, cuando el escenario ideal para el turismo habría sido contar con el paso abierto hacia fines de noviembre. Además, advierte que quienes elijan ingresar por el Paso Los Libertadores enfrentan distancias mayores y un encarecimiento de los combustibles que eleva el costo del viaje.

María Antonieta Zúñiga, gerente de Barrio del Mar, coincide en que el retraso en la apertura de Agua Negra impactará en el flujo desde Argentina en un momento sensible para el comercio y la gastronomía. Frente a ese panorama, los gremios ya refuerzan la promoción hacia otros mercados internos —como Atacama, Antofagasta, Biobío y Santiago— y apuestan a atractivos puntuales como el regreso de los fuegos artificiales, el Festival de La Serena y las actividades de fin de año para sostener la temporada.

Fuente: Con información de Diario El Día