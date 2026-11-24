YPF formalizó este martes la presentación para incorporar el proyecto Narambuena al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), mediante un ambicioso plan que contempla desembolsos por US$ 11.688 millones a lo largo de los próximos 21 años.

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La novedad fue comunicada a través de las redes sociales por el presidente y CEO de la petrolera, Horacio Marín, y consolida la estrategia de expansión de la compañía en el extremo norte de Vaca Muerta, en la provincia del Neuquén, considerada una de las áreas con mayor potencial de crecimiento productivo de toda la cuenca.

El desarrollo del yacimiento se ejecutará bajo un esquema societario en partes iguales: YPF actuará como operadora del bloque y compartirá el 50% de la titularidad con Compañía de Desarrollo No Convencional S.R.L., la subsidiaria de la estadounidense Chevron con la que ya mantiene alianzas estratégicas en otros enclaves fundamentales de la formación, como Loma Campana.

La iniciativa apunta a la extracción masiva de petróleo shale acompañada por producción de gas asociado. De acuerdo con las estimaciones oficiales de la empresa, el área alcanzará una meseta de producción máxima sostenida de aproximadamente 80.000 barriles de crudo por día entre 2035 y 2045, además de un volumen de gas cercano a los 3 millones de metros cúbicos diarios.

Para concretar ese salto productivo que implica multiplicar por más de trece veces el ritmo de extracción registrado en el bloque a mediados de este año, el consorcio proyecta perforar alrededor de 606 pozos durante toda la vida útil del emprendimiento.

Según los cálculos presentados, la puesta en marcha de Narambuena permitirá generar ingresos por exportaciones cercanos a los US$ 33.000 millones en el período comprendido entre 2027 y 2059. Asimismo, el plan contempla la creación de unos 2.970 puestos de trabajo directos durante los picos de mayor actividad en las etapas de construcción y puesta en marcha de los pozos.

Con este ingreso, la firma conducida por Marín ya suma seis proyectos presentados de forma directa al RIGI, régimen bajo el cual también lidera iniciativas de enorme escala como el oleoducto Vaca Muerta Sur y el megaproyecto Argentina LNG. Ahora, la carpeta pasará a la etapa de análisis técnico por parte del Comité Evaluador oficial, encargado de aprobar los beneficios fiscales y cambiarios del programa.

El respaldo de Luis Caputo

Tras conocerse la presentación, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, utilizó su cuenta oficial en la red social X para celebrar la nueva solicitud de inversión en Vaca Muerta y destacar el rol del RIGI como herramienta clave para atraer capitales de largo plazo.

En su mensaje, el titular del Palacio de Hacienda subrayó que este tipo de desembolsos multimillonarios permiten acelerar el desarrollo energético del país y consolidar el perfil exportador de la Argentina de cara a los próximos años.