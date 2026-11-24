La economía argentina quedó técnicamente en recesión durante el tercer trimestre de 2026, luego de registrar dos períodos consecutivos de contracción. Aunque los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) mostraron una mejora de la actividad en septiembre, ese repunte no alcanzó para compensar las caídas anteriores y volvió a poner en discusión el ritmo de recuperación del país.

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La economía, al borde de la recesión técnica: el dato clave que publica hoy el INDEC

Pero ¿qué significa exactamente estar en una recesión técnica ? Se trata de una definición utilizada en economía para describir una situación en la que un país registra dos trimestres consecutivos de caída de su actividad económica , en comparación con los tres meses anteriores. Para determinarlo se utilizan indicadores desestacionalizados, es decir, mediciones que eliminan las variaciones habituales de determinadas épocas del año.

En Argentina, el Producto Bruto Interno (PBI) registró una contracción del 0,6% durante el segundo trimestre , mientras que para el tercero las estimaciones de la consultora Eco Go calcularon una caída del 1,8%. De esta manera, se completaron los dos períodos consecutivos de retroceso que caracterizan a este escenario.

La medición desestacionalizada permite comparar la evolución de la economía sin que determinados factores propios de cada época distorsionen los resultados. Por ejemplo, la cosecha en el sector agropecuario, las vacaciones en el turismo y la gastronomía o el aumento de los patentamientos de vehículos hacia fin de año pueden generar movimientos que no necesariamente representan un cambio estructural de la actividad.

Por eso, los especialistas utilizan esta metodología para observar si la economía realmente está creciendo o retrocediendo entre un trimestre y otro.

En el caso argentino, el fuerte desplome de julio fue determinante para consolidar el resultado negativo. Ese mes, la actividad había registrado una caída mensual del 2,5%, mientras que en agosto mostró una mejora del 0,4% y en septiembre avanzó otro 1,1%.

Sin embargo, las recuperaciones de los últimos dos meses no fueron suficientes para revertir el promedio trimestral.

¿La recesión significa que la economía seguirá cayendo?

No necesariamente. La definición de recesión técnica permite identificar un comportamiento de la actividad durante un período determinado, pero no implica que la economía vaya a continuar contrayéndose en los meses siguientes.

De hecho, las proyecciones de distintos analistas anticipan una recuperación durante el cuarto trimestre de 2026. El interrogante pasa por determinar la magnitud de ese rebote y si alcanzará para recuperar los niveles de actividad anteriores.

El economista Gabriel Caamaño, de Outlier, explicó que la recesión ya se produjo y que las estimaciones apuntan a una mejora entre octubre y diciembre. Sin embargo, advirtió que todavía resta determinar si será una recuperación significativa o un movimiento más moderado.

Entre los factores que podrían impulsar la actividad aparece la cosecha de trigo, cuya producción se estima en más de 24 millones de toneladas, aunque las perspectivas están sujetas a las condiciones climáticas.

Por su parte, el economista Menescaldi señaló que durante el cuarto trimestre podrían desaparecer algunos factores extraordinarios que afectaron la producción en los meses anteriores, entre ellos los elevados precios de la energía. Según explicó, algunas empresas redujeron sus niveles de producción y utilizaron stocks disponibles, por lo que ahora podrían necesitar reponerlos.

Una economía estancada desde 2025

Más allá de la definición técnica, los especialistas advierten que el problema de fondo es el prolongado estancamiento de la economía argentina. La actividad había alcanzado un máximo en febrero de 2025, luego de recuperarse del piso registrado en abril de 2024, tras la devaluación y el ajuste inicial del Gobierno de Javier Milei.

Desde entonces, la evolución mostró subas y bajas, sin conseguir consolidar una tendencia sostenida de crecimiento.

El comportamiento también fue dispar entre los distintos sectores. Mientras que la minería, los hidrocarburos, el agro y la energía mostraron avances, otras actividades de peso, como la industria manufacturera, la construcción y el comercio, atravesaron dificultades.

La economista Marina Dal Poggetto, directora de Eco Go, planteó que la actividad se frenó en febrero de 2025 y que, más allá de la discusión sobre la recesión técnica, el principal problema es la falta de motores que impulsen el crecimiento.

En ese sentido, los datos históricos del Indec muestran que el PBI argentino se mantiene en niveles similares a los de 2011, con períodos alternados de expansión y contracción, pero sin conseguir quebrar ese techo de crecimiento.

Así, la recesión técnica del tercer trimestre refleja una nueva caída en una economía que todavía no logra consolidar su recuperación. Aunque las previsiones apuntan a un repunte hacia fin de año, los analistas advierten que una mejora trimestral no necesariamente significará que el país haya dejado atrás el estancamiento.