Referentes de dos de las principales empresas mineras de San Juan explicaron cuáles son los cuellos de botella que existen para el crecimiento provincial. Se trata de Marcelo Álvarez, Vicepresidente de Asuntos Gubernamentales de Barrick Sudamérica; Martín Pérez de Solay, CEO de Glencore Argentina. Ambos coincidieron entres puntos principales: logística, infraestructura hídrica y de potencia energética. Estas áreas son un tema recurrente del sector, que necesita de electricidad para poner en marcha la producción, formas de sacar el mineral de la provincia hacia sus compradores y buscan soluciones para la distribución del agua de forma eficiente.

Hubo también referencias a otros temas que están entrando en tensión por el desarrollo de los proyectos mineros, como la necesidad de más profesionales y talentos vinculados al sector, que hoy están aumentando su demanda con la aparición de nuevos proyectos. A su vez, Garsbarsky sumó lo vinculado a la infraestructura de viviendas, ya que su grupo es propietario de Natania.

Los temas surgieron durante el Summit del FNS Forum y pudieron plantear estos puntos junto con el ministro de Producción, Gustavo Fernández y Jaime Garbarsky, Presidente de Grupo ECIPSA. Los empresarios plantearon tanto cuál es el rol del sector privado, en lo que Pérez de Solay pidió una mayor coordinación entre las empresas. Pero también se refirieron al Estado, que aseguraron que es clave para la planificación y Fernández agregó que el financiamiento es hoy la condición más importante para desarrollar la infraestructura.

“La infraestructura debe planificarse con una perspectiva de 50 a 100 años para asegurar un desarrollo que perdure y amplíe la matriz productiva más allá de la vida útil de la minería”, afirmó Marcelo Álvarez, de Barrick. El referente de la Mina Veladero dijo que el proyecto sigue buscando recursos e invirtiendo para sostener la producción, pero que la perspectiva a futuro debe tener en cuenta el resto de la economía local.

Destacó los aportes ya hechos por el proyecto de oro ubicado en Iglesia en el ámbito de Infraestructura, como la línea de 500 KV entre San Juan y Mendoza, para la que hicieron aportes millonarios hace más de una década y fue la conexión a alta tensión de la provincia. A su vez, anunció una nueva inversión clave: otro parque solar comunitario en Jáchal, que permitirá abaratar la energía para la comunidad del departamento, algo que ya implementaron en Iglesia.

El referente de Barrick es también el vicepresidente de la Cámara Minería de San Juan y dijo que desde la institución siguen trabajando para una mejor planificación vinculada a la infraestructura. Aseguró que es un “interlocutor profesional entre empresas, gobierno y sociedad para unificar criterios y evitar la duplicación innecesaria de recursos”.

Para los próximos años, dijo, la construcción de infraestructura alteraría la vida en las comunidades y explicó que buscan que haya un diálogo cercano con los vecinos para proteger el tejido social. Esto, aseguró, está también vinculado a la madurez que alcanzó el sector minero sanjuanino.

Pachón: “La infraestructura de base debe acordarse para un desarrollo común”

Martín Pérez de Solay dijo que es necesario que el sector empresarial debe montar caminos “para compartir los problemas y que nos permita encontrar soluciones”. Se refirió específicamente al tema energético y dijo que “si hoy se suman las demandas de los cuatro proyectos que están en la cordillera dan una potencia requerida de 1,2 o 1,5 GW de potencia, que es el equivalente de una central nuclear grande”.

Por eso, aseguró, “si podemos lograr una solución mancomunada yo creo que es superador y más eficiente”, en referencia al trabajo en conjunto de los proyectos mineros. Se refirió a que hay modelos en el mundo de inversión conjunta para poder lograr estos avances en infraestructura que se pueden aplicar a nivel local.

Para el empresario, es necesario romper con el trabajo aislado a nivel corporativo, que en algunos casos recurre a cierto “secretismo” y que esto será clave tanto para la energía como las otras dos necesidades centrales, agua y logística.

Grupo ECIPSA: “Hay que planificar dónde va a vivir la gente”

Jaime Garbarsky remarcó que San Juan transita un cambio de paradigma gracias al impacto económico de la minería y dijo que un tema central que no se puede dejar de lado es la vivienda. “Los ejecutivos mineros no se pueden ir a Mendoza, deben vivir en San Juan”, opinó.

Para el empresario junto a los temas de logística, energía y agua, el peso de la construcción inmobiliaria será uno de los temas más importantes del futuro y dijo que también requiere de una planificación para “generar condiciones para retener o repatriar a la juventud sanjuanina”.

Señaló que para que esto sea posible no solo es necesaria la intención de los empresarios, que es algo que está creciendo. “Fuera de San Juan todos hablan de venir a la provincia, porque es una gran oportunidad”, contó. También, dijo, es importante el rol del Estado que pone a disposición las condiciones de infraestructura de base.

“Primero antes de un desarrollo inmobiliario tiene que estar las calle, la energía, las cloacas y las zonificación”, dijo. Esto, según su opinión, debe darse de manera planificada y mediante la recaudación impositiva, para evitar que los costos se trasladen desde el desarrollador al comprador final, lo que en general redunda en que se frenen los proyectos privados. Entre los mecanismos, dijo que son útiles las mesas de trabajo conjuntas entre las mineras, otros inversores y el Estado, para poder proyectar el crecimiento urbano.