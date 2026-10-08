Una terna mendocina para Desamparados y una puntana para Unión en el Regional Amateur

El Torneo Regional Amateur entra en la etapa de eliminación direct a y los dos representantes del fútbol sanjuanino que continúan en competencia ya tienen confirmadas las ternas arbitrales para los partidos de ida de la segunda ronda. Sportivo Desamparados será el primero en salir a la cancha, mientras que Unión de Villa Krause jugará un día después.

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Días y horarios confirmados para Unión y Desamparados en el inicio del mata-mata en el Regional Amateur

Desamparados visitará este domingo a San Carlos de Eugenio Bustos, Mendoza, desde las 16, en el Estadio Bicentenario de San Carlos. Para este encuentro, el Consejo Federal llamativamente designó una terna íntegramente mendocina, encabezada por Martín Olate, de General Alvear.

Olate estará acompañado por Lorenzo Ricardo Bay y Nahir Shirley Arena, ambos también de General Alvear, mientras que Victoria Yasmin Jatun será la cuarta árbitra. La particularidad es que, pese a tratarse de un cruce entre un equipo sanjuanino y uno mendocino, toda la terna tendrá origen en Mendoza.

La revancha entre Desamparados y San Carlos se disputará una semana después en San Juan, en el Estadio José Eduardo Nehin, donde quedará definido cuál de los dos equipos avanzará a la siguiente instancia.

Por su parte, Unión de Villa Krause se presentará el lunes 12 de octubre ante Atlético Palmira , también por el partido de ida de la segunda ronda. E l encuentro comenzará a las 16:30 y tendrá como escenario el Estadio San Juan del Bicentenario, en Pocito.

El Azul debió mudar su localía al estadio provincial debido a la sanción aplicada por el Consejo Federal tras los incidentes registrados en el partido frente a Desamparados del pasado 21 de septiembre.

Para este duelo, la terna será de Villa Mercedes, San Luis. El árbitro principal será Leandro Federico Hartfiel, quien estará acompañado por Alan Federico Becerra y Willians Ezequiel Cuello como asistentes. Matías Ariel Riquelme será el cuarto árbitro.

Así, Desamparados y Unión ya tienen todo definido para sus primeros cruces de eliminación directa, en una instancia en la que ambos buscarán dar el primer paso hacia la clasificación.