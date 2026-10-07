Días y horarios confirmados para Unión y Desamparados en el inicio del mata-mata en el Regional Amateur

Unión moverá su localía al Bicentenario este lunes frente a Palmira, mientras que Desamparados alista el viaje a Mendoza para abrir su serie ante San Carlos este domingo.

El Torneo Regional Amateur ingresa a su etapa de eliminación directa y los representantes del fútbol sanjuanino ya conocen en detalle la programación oficial para disputar los encuentros de ida de la segunda ronda. Tanto el Club Atlético Unión de Villa Krause como Sportivo Desamparados tienen confirmados los días, horarios y escenarios para dar el primer paso en busca del ansiado ascenso.

El primero en saltar a la cancha será el Puyutano. Este domingo 11 de octubre, a partir de las 16:00 horas, Desamparados visitará a la Villa San Carlos en el Valle de Uco, Mendoza. El encuentro se disputará en el Estadio Bicentenario de San Carlos, un recinto con capacidad aproximada para 4.000 espectadores que se prepara para albergar el choque de ida. La revancha y definición del cruce tendrá lugar una semana más tarde en el Estadio José Eduardo Nehin.

Por su parte, la presentación del Azul de Villa Krause llegará el lunes 12 de octubre, también a las 16:00 horas. Para este crucial duelo frente a Atlético Palmira de Mendoza, la dirigencia sanjuanina mudó la localía al Estadio San Juan del Bicentenario de Pocito debido a la sanción impuesta por el Consejo Federal a raíz de los incidentes en el encuentro ante Desamparados el pasado 21 de septiembre.