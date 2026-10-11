Con la ilusión a cuestas: Desamparados inicia su camino en el sur mendocino con el sueño intacto

Visita este domingo desde las 16 a Sport Club San Carlos por el duelo de ida de la Segunda Fase del Regional Amateur. Sportivo busca dar el primer golpe para definir la historia en Puyuta.

Hay momentos en el calendario de un club donde la camiseta pesa un poco más, pero no por la presión, sino por el sueño que empuja desde atrás. Sportivo Desamparados atraviesa una de esas instancias decisivas. Este domingo, a partir de las 16:00 horas, el equipo sanjuanino saldrá al Estadio Bicentenario de San Carlos, en el sur mendocino, para disputar los primeros 90 minutos de la Segunda Fase del Torneo Regional Amateur.

El presente del elenco puyutano es una invitación al optimismo. Tras adueñarse con autoridad del primer lugar de su zona en el certamen nacional -incluso quedando libre en la última fecha-, el plantel supo trasladar ese andar arrollador al ámbito local. En apenas una semana, hilvanó siete puntos de nueve posibles tras igualar ante Alianza y vencer con carácter a Peñarol y Rivadavia. Aunque este jueves próximo deberá cerrar la fase regular de la Liga Sanjuanina visitando a Unión, la tranquilidad de tener el boleto asegurado a los Play Off le permite enfocar cuerpo y mente en la gran meta en este Regional.

Para este viaje de fe, el cuerpo técnico recuperó dos piezas fundamentales para el andamiaje del equipo: Javier Gil y Omar Benavídez dejaron atrás sus lesiones y se sumaron al grupo que partió desde San Juan en la siesta del sábado. Con el bolso cargado de expectativas, la delegación quedó concentrada en tierras mendocinas a la espera del pitazo inicial.

El contraste de dos realidades y una terna bajo la lupa El escenario que le espera al Víbora combina pasión pura y el espíritu más genuino del fútbol del interior. Ubicado a 273 kilómetros de San Juan -un recorrido de casi cuatro horas de viaje-, Sport Club San Carlos habita una realidad bien distinta a la del profesionalismo. El conjunto local compite por mérito deportivo desde la Liga Sancarlina, un torneo 100% amateur donde nadie vive de la pelota y ni siquiera los entrenadores perciben un sueldo, sosteniendo el proyecto a fuerza de amor propio y sentido de pertenencia.

Por otra parte, el cruce no estuvo exento de llamativas novedades en la previa. El Consejo Federal designó una terna arbitral íntegramente mendocina para dirigir el partido entre sanjuaninos y mendocinos. El juez principal será Martín Olate, secundado por los asistentes Lorenzo Ricardo Bay y Nahir Shirley Arena, mientras que Victoria Yasmín Jatun completará el equipo como cuarta árbitra, todos representantes de la Liga de General Alvear.