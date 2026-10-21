El TAS falló a favor de Estudiantes y Marcos Rojo podrá jugar ante Flamengo

Estudiantes recibió este miércoles una noticia clave a poco más de 24 horas de jugarse el pase a la final de la Copa Libertadores. El Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) falló a favor del club platense y Marcos Rojo quedó habilitado para disputar la revancha frente a Flamengo , después de haber quedado afuera del partido de ida por una decisión de Conmebol.

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La resolución modifica el escenario para el entrenador Alexander Medina , que ahora podrá contar con el experimentado defensor para el duelo de este jueves a las 21.30 en el Maracaná. La serie está igualada 0-0 luego del primer encuentro disputado en La Plata, por lo que el ganador avanzará directamente a la final del torneo continental.

La situación de Rojo había generado una fuerte controversia durante la última semana. Conmebol había rechazado su inscripción para la Libertadores al considerar que el registro realizado por Estudiantes no se ajustaba a las normas internacionales sobre períodos de transferencias. El Pincha, en cambio, sostuvo desde un primer momento que el procedimiento se había realizado correctamente y decidió llevar el caso al TAS.

El defensor había llegado como refuerzo después de quedar libre de Racing y fue registrado por Estudiantes fuera de la ventana habitual de transferencias, utilizando una excepción vinculada con la lesión de Gabriel Neves . La AFA había habilitado su incorporación para las competencias locales, pero Conmebol no aceptó inicialmente ese criterio para la Copa Libertadores.

Ante esa negativa, la dirigencia albirroja presentó un reclamo ante el TAS y cuestionó el criterio aplicado por el organismo sudamericano. Mientras esperaba la resolución, Rojo igualmente viajó con la delegación a Río de Janeiro y se mantuvo trabajando junto al plantel con la expectativa de poder estar disponible.

El fallo llegó a horas de la revancha

La respuesta finalmente llegó este miércoles y fue favorable para Estudiantes. Rojo quedó habilitado y ahora podrá ser incluido en la planilla para enfrentar a Flamengo, aunque la decisión de utilizarlo desde el inicio o dejarlo entre los suplentes dependerá de Medina.

El central ya tuvo su regreso oficial con la camiseta del Pincha el último domingo, cuando fue titular frente a San Lorenzo por el Torneo Clausura. Ese encuentro marcó su vuelta al club después de 2.435 días y funcionó también como una prueba futbolística antes de la definición continental.

Estudiantes suma una pieza de experiencia

La habilitación le permite a Estudiantes recuperar a un defensor con recorrido internacional y experiencia en partidos de alta exigencia. En una serie cerrada y con la definición prevista en el Maracaná, Rojo aparece como una variante de peso para el armado defensivo del equipo.

Con la serie igualada 0-0, el conjunto platense buscará este jueves eliminar a Flamengo y avanzar a la final de la Copa Libertadores. Ahora, además, podrá hacerlo con Marcos Rojo disponible.