    • 21 de octubre de 2026 - 10:37

    ¡Qué orgullo! La emotiva bienvenida que le brindó Argentino a Lucas Ordoñez tras el subcampeonato en el Mundial

    El capitán del seleccionado mayor regresó a San Juan tras ser subcampeón en el Mundial de Asunción. Y Atlético Argentino le brindó una emotiva bienvenida.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    El orgullo y el sentido de pertenencia se hicieron sentir con fuerza en Santa Lucía. Tras disputar el Mundial y colgarse la medalla de plata con la Selección Argentina de hockey sobre patines, el capitán Lucas Ordóñez regresó a San Juan y vivió una jornada cargada de emoción al pisar la cancha del Club Atlético Argentino.

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    La institución donde actualmente juega el capitán de la Albiceleste, le preparó un recibimiento a lo grande. Entre bengalas de humo celeste y blanco, globos con los colores patrios y camisetas del combinado nacional, decenas de chicos de las categorías inferiores formaron un emotivo pasillo de honor para aplaudir y abrazar a uno de los máximos referentes de la disciplina en la Argentina y el mundo.

    "¡BIENVENIDO A CASA, CAPITÁN! Un orgullo recibirte nuevamente en el Club Atlético Argentino. ¡Vamos Argentino!", expresaron desde las redes oficiales del club santaluceño, acompañando las postales que reflejaron la alegría de los más pequeños al compartir un momento inolvidable con su ídolo.

    Aunque la Albiceleste cayó en una ajustada definición por penales en la final ante Francia, el seleccionado nacional volvió a ubicar la bandera argentina en el podio mundialista. Para la comunidad de Atlético Argentino, el esfuerzo, la trayectoria y el liderazgo de su capitán valen como de oro, reafirmando una vez más que el afecto de su club siempre será su mejor recompensa.

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