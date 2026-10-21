Polémico fallo en la Liga Sanjuanina: Árbol Verde pasó a semifinales tras los incidentes ante San Damián

La polémica volvió a instalarse en el fútbol sanjuanino después de un nuevo hecho de violencia. El Tribunal de Penas de la Liga Sanjuanina de Fútbol resolvió dar por finalizado el partido entre Árbol Verde y San Damián, mantener el 1-0 a favor del equipo del barrio Cabot y confirmar su clasificación a las semifinales de la Primera B.

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Polémica en el fútbol sanjuanino: un equipo abandonó la cancha molesto por el arbitraje y recibió un duro castigo

El fallo, además, castigó al conjunto de Rawson por no presentarse a disputar el segundo tiempo, en una decisión que pone en discusión el criterio utilizado para resolver los incidentes denunciados.

El encuentro, correspondiente a los cuartos de final y disputado el viernes 16 de octubre, quedó interrumpido durante el entretiempo. San Damián denunció que uno de sus jugadores, Marco Manrique, había recibido un proyectil en la cabeza, además de señalar problemas de iluminación en el vestuario y presuntas amenazas . A pesar del material fílmico presentado por el conjunto visitante, el Tribunal consideró que las pruebas aportadas por la institución no fueron suficientes para acreditar esos hechos.

La resolución también genera interrogantes por el tratamiento de los antecedentes de incidentes registrados en la cancha de Árbol Verde, un punto que cobra relevancia al analizar las condiciones de seguridad denunciadas por el equipo visitante. El fallo conocido no detalla qué evaluación se hizo de esos antecedentes ni si tuvieron incidencia en la decisión final.

El informe arbitral, clave en la resolución

Para fundamentar su decisión, el Tribunal tomó en cuenta el informe arbitral, según el cual el jefe del operativo policial consideraba que estaban dadas las condiciones de seguridad para continuar con el encuentro. Pese a esa evaluación, el capitán y el entrenador de San Damián comunicaron que el equipo no saldría a jugar el segundo tiempo.

Otro de los aspectos analizados fue la situación de Manrique. De acuerdo con la resolución, el futbolista había protagonizado un choque de cabezas durante la primera etapa y, en una revisión posterior, no se observaron cortes ni sangrado.

Con esos elementos, el organismo disciplinario entendió que no había pruebas suficientes para desvirtuar el informe arbitral y resolvió mantener el resultado registrado hasta la interrupción: 1-0 para Árbol Verde.

San Damián recibió una sanción y Árbol Verde avanzó

Además de dar por terminado el encuentro, el Tribunal aplicó tres partidos de suspensión a los jugadores y miembros del cuerpo técnico de San Damián que firmaron la planilla oficial. La institución de Rawson también deberá afrontar una multa equivalente a 150 valores de entrada.

De esta manera, el fallo tuvo consecuencias deportivas y económicas para San Damián, mientras que Árbol Verde consiguió el pase a semifinales sin tener que disputar los 45 minutos restantes.

La decisión deja abierta la discusión sobre los criterios disciplinarios de la Liga Sanjuanina y el peso que deben tener los antecedentes de violencia al evaluar episodios de esta naturaleza. La cuestión central es si las condiciones de seguridad fueron analizadas en toda su dimensión o si la resolución se apoyó principalmente en el informe arbitral y en las pruebas presentadas por los clubes.