Polémica en el fútbol sanjuanino: un equipo abandonó la cancha molesto por el arbitraje y recibió un duro castigo

Ocurrió en el encuentro entre Villa Hipódromo y Punteto. La visita se retiró del campo cuando el árbitro sancionó penal para el local. El organismo disciplinario castigó duramente al equipo de Rivadavia.

La Liga Sanjuanina de Fútbol dio a conocer el durísimo fallo para un equipo de la B Local.

Este miércoles se conoció un llamativo fallo de la Liga Sanjuanina de Fútbol. Todo sucedió el fin de semana en el encuentro entre Villa Hipódromo y Punteto disputado en Rawson. Ese día, cuando el árbitro Luciano Mesina cobró penal para el local, el plantel de Punteto enojado por la medida del juez, decidió abandonar la cancha y este miércoles recibió una durísima sanción.

Qué dice el fallo de la Liga Sanjuanina Desde la Liga Sanjuanina emitieron el Boletín N°37 de su Tribunal de Penas, en el cual se oficializó una severa resolución a raíz de los incidentes ocurridos el pasado domingo 11 de octubre en la cancha de Villa Hipódromo, donde se disputaba el encuentro correspondiente a la divisional Primera B entre el local y Sportivo Punteto.

El partido, que debió ser suspendido cuando transcurrían 18 minutos del segundo tiempo, quedó envuelto en la polémica luego de que el árbitro principal Luciano Mesina sancionara un tiro penal favorable al conjunto dueño de casa. La decisión arbitral desató el inmediato reclamo y descontento del equipo visitante, cuyos integrantes decidieron abandonar el terreno de juego en señal de protesta.

Ante esta situación, el juez del encuentro interpeló directamente al capitán de Sportivo Punteto para consultar si existía la voluntad de continuar disputando los minutos restantes. La respuesta fue categórica y tajante, ratificando que la decisión de retirarse era definitiva y que "no hay vuelta atrás", lo que consumó el abandono formal del cotejo.

En los fundamentos de la medida, el Tribunal de Penas calificó la actitud asumida por el club infractor como totalmente arbitraria y antideportiva. Asimismo, recordó que la normativa vigente estipula la pérdida de los puntos en juego a favor del oponente ante la negativa de un equipo a concluir un partido oficial.