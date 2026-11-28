El Club Atlético Independiente venció a Vélez Sarsfield en los penales tras empatar en el suplementario y se metió en las semifinales del torneo.

Independiente se convirtió en el primer semifinalista del Clausura 2026 tras vencer a Vélez por penales.

Compartir







Club Atlético Independiente se convirtió en el primer semifinalista del Torneo Clausura 2026 tras superar a Vélez en una definición por penales. El partido, que terminó 1-1 en tiempo suplementario, se resolvió desde los doce pasos con un marcador de 3-1 a favor del conjunto de Avellaneda.

El encuentro se jugó en el estadio José Amalfitani, con arbitraje de Facundo Tello. El Rojo igualó en el tiempo extra gracias a un gol de Sebastián Valdez, mientras que Ronaldo Martínez había puesto el 1-1 parcial para Vélez. La serie se definió en la tanda de penales, donde Independiente mostró mayor eficacia.

El equipo de Guillermo Barros Schelotto venía de superar a Belgrano en octavos de final tras una dura definición por penales, donde el arquero Tomás Marchiori se destacó atajando tres remates. Club Atlético Vélez Sarsfield buscaba aprovechar la localía para avanzar, luego de haber vencido a Independiente 1-0 en la fase regular del torneo.

Independiente, firme rumbo a la final El conjunto de Jadson Viera demostró solidez para imponerse en la definición. Tras el empate en tiempo reglamentario, el partido se estiró al alargue donde ambos equipos lograron convertir. Sebastián Valdez anotó para Independiente, mientras que Ronaldo Martínez hizo lo propio para Vélez, forzando la definición desde el punto penal.

En la tanda de penales, Independiente fue contundente y se llevó la victoria por 3-1. El próximo rival del Rojo en semifinal será el vencedor del cruce entre River Plate e Instituto.