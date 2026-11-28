La temperatura fue protagonista de la penúltima etapa del rally latinoamericano que pasó por la Difunta Correa. Este domingo, etapa final.

Exigente. La etapa en la Difunta Correa puso a prueba a todos en el SARR Series e Isidro Fernández la pasó mal pero terminó bien arriba.

Isidro Fernández tuvo una exigente jornada en la cuarta etapa del SARR Series 2026. Finalizó tercero en una especial de 185 kilómetros cronometrados, que tuvo como uno de sus principales desafíos el paso por los médanos de Difunta Correa, donde las temperaturas alcanzaron los 45 grados.

El intenso calor fue el principal obstáculo para Fernández, quien sufrió un importante desgaste físico durante el recorrido. Si bien pudo mantener un ritmo adecuado hasta el kilómetro 150, en el tramo final comenzó a experimentar mareos y náuseas, al punto de sentir que podía desmayarse en cualquier momento.

El piloto ya conocía el terreno de Difunta Correa, aunque en condiciones muy diferentes. Durante una participación en el CANAV había atravesado ese sector con nieve, mientras que en esta oportunidad debió enfrentarse a temperaturas extremas que convirtieron la especial en una verdadera prueba de resistencia.

La situación se complicó cuando se quedó sin agua. Por fortuna, Fernández encontró una camioneta que lo asistió y le permitió recuperar parte de la hidratación, además de mojarse para intentar bajar su temperatura corporal. Con ese apoyo, logró continuar hasta el final de la etapa, aunque reconoció que llegó con lo justo.

“Hasta el kilómetro 150 iba más o menos bien, pero a partir de ahí me empecé a marear, estaba con ganas de vomitar, me sentía muy mal. Pensé que me iba a desmayar en cualquier momento”, relató el piloto, quien destacó la importancia de la asistencia que recibió para poder completar el recorrido.