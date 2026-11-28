El piloto argentino de Alpine marcó 1:24.638 en la FP3 tras una jornada complicada para la escudería, mientras Kimi Antonelli volvió a liderar con Mercedes.

Franco Colapinto finalizó en el 14° lugar en la tercera y última práctica libre del Gran Premio de Qatar de Fórmula 1, en una sesión que volvió a tener a Andrea Kimi Antonelli como el más veloz al volante de un Mercedes y en la que Alpine volvió a mostrar dificultades para encontrar ritmo.

El piloto argentino completó 21 giros y registró un mejor tiempo de 1:24.638, quedando a 0.257 segundos de su compañero Pierre Gasly, quien fue el mejor de la escudería francesa en el 14° puesto con 1:24.381 (25 vueltas), tras el inconveniente sufrido el viernes en la FP2 y los problemas de frenos que arrastró el equipo. Así, Colapinto cerró los ensayos libres del fin de semana tras haber sido 12° en la primera práctica y 15° en la segunda.