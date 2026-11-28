Se quedó con el título de la temporada 2026 luego de que la categoría no pudiera presentarse en la última fecha del campeonato, en Mendoza.

Mauricio Martos se consagró campeón de la Clase 1 del Zonal Cuyano de Automovilismo y escribió una página importante para el automovilismo sanjuanino. El título quedó confirmado luego de que la categoría anunciara que no participará de la última fecha del calendario, prevista para este sábado en el autódromo Ciudad de San Martín, Mendoza, debido a que no alcanzó el mínimo de autos exigido por el reglamento deportivo.

Martos llegaba como líder del campeonato y, ante la ausencia de la categoría en esta última presentación, aseguró la corona. La temporada no quedará con el campeonato desierto, ya que la Clase 1 solamente se ausentó en esta oportunidad a lo largo de todo el año.

El sanjuanino tuvo una destacada temporada, en la que consiguió su primer triunfo dentro de la categoría y sumó varios podios que le permitieron mantenerse como protagonista del certamen. Este es su cuarto año en la Clase 1: en su debut, en 2023, utilizó el número 86, en 2024 llevó el 32, en 2025 lució el 6 y durante esta temporada compitió con el número 4 en los laterales de su auto.

CAMPEON ZONAL Con esta consagración, Martos se convierte en el primer piloto de San Juan en obtener el campeonato de la Clase 1, anteriormente denominada Promocional Fiat. Otros representantes provinciales, como Emanuel Espósito y Pablo Pelegrina, habían alcanzado el tercer puesto como mejor resultado en la categoría.

Los comienzos de su carrera deportiva estuvieron vinculados al karting, con participaciones en certámenes de San Juan y Mendoza, dentro de la categoría Super 4T, además de una experiencia en la Master 125 en nuestra provincia, con la atención de Kuki Iranzo.