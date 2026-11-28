La carrera del Caucete Pedal Club tuvo dos etapas en La Rioja y este domingo regresa a San Juan con partida desde Vallecito.

Líder. Rodrigo Díaz, de la Municipalidad de Pocito, quiere repetir en la Doble Chepes y es el dueño de la General tras tres etapas.

Tres capítulos de la 54º edición de la Clásica Doble Chepes y la malla líder tiene dueño: Rodrigo Díaz. El actual campeón sanjuanino de Ruta, que viene de ganar la Vuelta del Valle, ciclista de la Municipalidad de Pocito, había ganado la segunda etapa del viernes en Chepes y este sábado entró quinto en la tercera etapa que unió Ulapes con Milagro, para arrebatarle la General a Exequiel Alarcón que fue ganador de la primera etapa.

La tercera etapa de esta edición de la Doble Chepes tuvo un recorrido total de 150 kilómetros entre Ulapes y Milagro, con un desarrollo que sirvió para desarmar a todo el pelotón, dividirlo en varios grupos y dar vuelta la Clasificación General con el retraso de Alarcón como gran novedad.

El ganador del tercer parcial fue Ramiro Videla, de la Municipalidad de Pocito, seguido por Emiliano Pérez y Christian Moyano de la Fundación Diberbool. Mientras que el reaparecido Juan Pablo Dotti terminó en la cuarta posición, completando el líder de la General, Rodrigo Díaz.

En la General, manda Díaz con un tiempo de 6h.54m.49seg, escoltado por Juan Pablo Dotti a apenas 1 segundo, mientras que el tercero aparece Diego Tivani, de Pocito, a solo dos segundos del líder. En la cuarta posición se quedó Emiliano Pérez, de Diberbool, a 12 segundos y cerrando los primeros cinco, Christian Moyano a 13 segundos.