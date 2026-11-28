El "Pincha" se mide ante el conjunto brasileño en el mítico Estadio Centenario de Montevideo, desde las 17

La espera terminó y el continente paraliza su corazón. Estudiantes de La Plata enfrenta hoy a Palmeiras en la gran definición de la Copa Libertadores 2026, en un duelo con mística copera que tiene como escenario al emblemático Estadio Centenario de Montevideo, Uruguay.

El encuentro comenzará a las 17:00 (hora de Argentina) y contará con el arbitraje del venezolano Jesús Valenzuela, quien será el encargado de impartir justicia en el partido más importante a nivel clubes de Sudamérica.

El sueño de la quinta estrella y un récord histórico Para el conjunto platense, la cita en tierras charrúas representa mucho más que un título. Estudiantes sale al campo de juego con la ilusión intacta de levantar el quinto trofeo de la Copa Libertadores de su historia.

De conseguir la victoria ante el poderoso elenco paulista, el "León" no solo volverá a reinar en América, sino que logrará un hito estadístico de enorme peso en el fútbol argentino: superará a River Plate (que posee cuatro conquistas) en la tabla histórica de campeones del certamen, consolidándose aún más en el podio de los máximos ganadores.

Cómo ver en vivo Estudiantes vs. Palmeiras Los hinchas del "Pincha" y los fanáticos del fútbol en general contarán con múltiples opciones para seguir las alternativas de la final desde Argentina. El partido será transmitido en vivo por televisión abierta a través de Telefe, mientras que en el servicio de cable estará disponible por las señales de ESPN y Fox Sports.