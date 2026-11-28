Con un gol de Ramón Sosa en el inicio del complemento, el conjunto brasileño se impuso en el Estadio Centenario y alcanzó su cuarta estrella continental. El sanjuanino Fabricio Pérez ingresó sobre el cierre en el "Pincha".

Palmeiras se consagró campeón de la Copa Libertadores 2026 tras vencer por 1 a 0 a Estudiantes de La Plata en el Estadio Centenario de Montevideo, resultado que le permitió al conjunto brasileño levantar el trofeo más codiciado del continente por cuarta vez en su historia.

El único gol de la final llegó en el inicio del segundo tiempo, cuando el paraguayo Ramón Sosa capitalizó una desatención de la última línea platense y sacó un remate de primera para vulnerar el arco rival. El atacante, que había entrado de último momento en el once inicial del Verdao, terminó siendo la gran figura de la consagración.

A pesar de los intentos por torcer el rumbo tras el golpe, Estudiantes no encontró los caminos para llegar al empate y forzar un desenlace distinto, por lo que debió conformarse con el subcampeonato y postergó su ilusión de conquistar la quinta Libertadores de su palmarés.

Presencia sanjuanina en la final La definición en tierras uruguayas también tuvo un sello sanjuanino: Fabricio Pérez integró el banco de suplentes del equipo dirigido por la conducción platense y tuvo la posibilidad de sumar minutos en los instantes finales del partido.

El futbolista formó parte de la delegación que llegó hasta la instancia decisiva y entró en acción en la recta final de una noche que terminó con la celebración del elenco paulista y la frustración del Pincha por quedarse en la puerta de una nueva corona.