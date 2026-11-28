Tras la derrota 1-0 ante Palmeiras en el Estadio Centenario, el presidente de Estudiantes y el titular de la AFA se dieron la mano en el escenario sin mirarse ni cruzarse palabra.

La caída 1-0 de Estudiantes de La Plata frente a Palmeiras en la final de la Copa Libertadores dejó un golpe deportivo difícil de digerir para el conjunto platense, pero también regaló una postal de máxima tensión institucional. Durante la entrega de medallas en el Estadio Centenario de Montevideo, las cámaras registraron el gélido saludo entre Juan Sebastián Verón y Claudio “Chiqui” Tapia.

Sobre el escenario protocolar y ante la presencia de autoridades de la Conmebol, el presidente del Pincha y el titular de la AFA cumplieron con la formalidad de estrecharse la mano al recibir la distinción, aunque evitaron cualquier contacto visual y no intercambiaron ni una palabra.

Un capítulo más de una interna profunda Lo ocurrido en tierras uruguayas aparece como un nuevo episodio de un enfrentamiento de fondo que lleva tiempo instalado en el fútbol argentino y que supera lo estrictamente deportivo. La disputa atraviesa posturas opuestas sobre el modelo de gestión, la conformación de los torneos de 30 equipos, la distribución de recursos y la apertura al ingreso de capitales privados en las instituciones.

La conflictividad alcanzó niveles de alta exposición en el último año a partir de una serie de hechos que profundizaron el distanciamiento: