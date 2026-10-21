La mítica "etapa reina", en versión de un día: llega el Desafío al Alto Colorado para revolucionar el ciclismo

El ciclismo no es solo un deporte en San Juan, es una cultura, una devoción que se respira en cada rincón y mucho más que una pasión. Y con ese fin de revivir la llama de los amantes del ciclismo y devolverle el brillo a la temporada que comenzará el próximo 21 de noviembre, el calendario local se prepara para recibir una propuesta innovadora que promete marcar un hito en la historia de la disciplina provincial y regional: el "Desafío al Alto Colorado".

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Por primera vez en la historia del ciclismo sanjuanino, el mítico ascenso a 2.734 msnm, consagrado como la "etapa reina" por excelencia en cada Vuelta a San Juan, se convertirá esta vez en el escenario de una carrera única de un día, donde el esfuerzo extremo, la estrategia y la resistencia coronarán a un único y glorioso conquistador en la cima.

La cita está programada para el próximo domingo 20 de diciembre, posicionándose estratégicamente como la sexta fecha del calendario oficial de ruta de la Federación Ciclista Sanjuanina y organizada por el Club Ciclista Juventud de Chimbas

El trazado prevé un recorrido total de entre 120 y 125 kilómetros. La caravana marchará en tren controlado desde el corazón de la Ciudad hacia el departamento Albardón, punto donde se bajará la bandera para dar inicio a la largada oficial y desatar la batalla hacia la altura.

Además, buscando devolverle al ciclismo ese color característico de los grandes pelotones, el Club Ciclista Juventud de Chimbas avanza en las gestiones correspondientes para transformar la prueba en un formato Open. La ambiciosa meta es permitir que las categorías Elite, Sub-23, Máster y Damas compartan la competencia, garantizando un espectáculo multitudinario, plural e inclusivo.

La mística de la montaña y la huella de una leyenda

El evento lleva un sello distintivo de calidad y jerarquía gracias al respaldo de Juan Pablo Dotti. El ciclista oriundo de Bolívar, doble ganador de la Vuelta a San Juan y máximo referente de las gestas en la altitud del Colorado, se sumó activamente a la organización por un profundo lazo de amistad con la institución chimbera.

"Colaboro con el club por una cuestión de amistad, aportando desde donde me toca", expresó el histórico escalador, aportando toda su experiencia en el diseño y la logística de esta jornada histórica. "La idea es que sea un pelotón más inclusivo, que puedan largar algunos Máster y Damas para que tenga más corredores y sea más colorido", remarcó sobre la impronta que busca renovar los ánimos en la temporada de ruta.

El examen definitivo de cara a la gran cita de enero: la Vuelta a San Juan

A tan solo un mes de la esperada Vuelta a San Juan (a disputarse del 24 al 31 de enero), el "Desafío al Alto Colorado" se presenta como la prueba de fuego decisiva. Aunque año a año los equipos profesionales y locales acostumbran a subir la montaña como parte de su riguroso entrenamiento, esta vez lo harán con el rigor de la alta competencia oficial y la motivación extra de jugosos premios económicos que la organización revelará en los próximos días.

La montaña ya espera, la pasión sanjuanina se renueva y el ciclismo sanjuanino prepara sus piernas para escribir una página dorada en la mítica cima del Colorado.