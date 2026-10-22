El Niño: cómo armar la mochila de emergencia para estar preparado ante la llegada del fenómeno climático

Ante el pronóstico de intensas lluvias asociadas al fenómeno de El Niño , el Gobierno de San Juan pidió a la población preparar una mochila de emergencia para tener a mano en caso de evacuación. La recomendación apunta a que cada familia cuente con elementos básicos para afrontar las primeras horas o días fuera de su vivienda, ante posibles inundaciones, anegamientos o interrupciones de servicios.

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El Niño: Gobierno pide armar la mochila de emergencia para evacuaciones y exige campañas a los municipios

La preparación anticipada puede resultar clave frente a una contingencia. Por eso, desde el Gobierno provincial, a través del Comité Operativo de Preparación para la Emergencia (COPRE), comenzaron a coordinar acciones de prevención y concientización con los municipios para que los vecinos conozcan cómo actuar y qué elementos tener preparados.

La mochila debe contener artículos indispensables para cubrir las necesidades básicas de una familia durante una evacuación. Es importante elegir un bolso resistente, cómodo de transportar y con espacio suficiente para guardar los elementos sin sobrecargarlo.

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Entre los principales elementos que se recomienda incluir se encuentran:

Además de los artículos indispensables, hay objetos que pueden resultar de mucha utilidad durante una evacuación, especialmente si hay niños, adultos mayores o mascotas en la familia.

Ropa y abrigo: una muda completa para cada integrante de la familia, junto con prendas de abrigo y medias.

Higiene personal: artículos esenciales como jabón, alcohol, papel higiénico, toallas y otros productos de uso cotidiano.

Botiquín y medicamentos: elementos básicos de primeros auxilios y los medicamentos de uso habitual de cada integrante del hogar.

Iluminación y comunicación: una linterna, una radio a pilas y repuestos. También se recomienda mantener cargados los teléfonos celulares.

Documentación y dinero: DNI, carnets, documentación importante de la familia y algo de dinero en efectivo. Es conveniente protegerlos dentro de bolsas herméticas para evitar que se mojen.

Agua potable y alimentos: reservas de agua y alimentos no perecederos, preferentemente de fácil consumo y que no necesiten refrigeración ni preparación.

Herramientas: un elemento multipropósito o un pequeño kit de herramientas.

Llaves: copias de las llaves de la vivienda y de los vehículos.

Vajilla: vasos, platos y cubiertos reutilizables o descartables.

Para los chicos: libros, juegos pequeños u otros elementos que ayuden a entretenerlos y tranquilizarlos.

Para las mascotas: alimento, agua, elementos de identificación, correa y libreta sanitaria.

Cómo organizarla y dónde guardarla

No alcanza con reunir los elementos: también es importante que la mochila esté organizada y ubicada en un lugar estratégico de la casa.

Lo recomendable es dejarla cerca de una salida, en un sitio conocido por todos los integrantes de la familia y de fácil acceso. También es conveniente designar previamente quién será el responsable de llevarla ante una evacuación.

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Los documentos y los objetos que puedan dañarse con el agua deben guardarse en bolsas impermeables o herméticas. Los artículos de mayor peso deben colocarse en la parte inferior para facilitar su traslado.

Otro aspecto importante es acordar un punto de encuentro familiar y conocer cuáles son las zonas seguras, las posibles áreas de inundación y las rutas de evacuación indicadas por las autoridades.

Cada cuánto hay que revisar la mochila

La mochila de emergencia debe permanecer lista para ser utilizada en cualquier momento. Por eso, es necesario controlar periódicamente su contenido y reemplazar los productos que hayan vencido o perdido sus condiciones de uso.

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También hay que revisar el estado de las pilas, la carga de los dispositivos electrónicos y la vigencia de los medicamentos. Si se incorporan elementos de uso cotidiano, como cargadores o medicamentos, es importante recordar reponerlos después de utilizarlos.

El Gobierno coordina acciones con los municipios

El asesor de Gobierno y miembro del COPRE, Rodolfo Colombo, explicó que mantuvieron una reunión con todos los intendentes de San Juan para transmitirles el diagnóstico y las pautas de prevención frente a las posibles consecuencias de El Niño.

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El objetivo es que cada municipio se convierta en un canal de información para sus vecinos y pueda identificar las zonas con riesgo de inundación, las rutas de evacuación y los lugares disponibles para recibir a las familias.

En ese marco, cada comuna deberá conformar su propio Comité de Emergencia y establecer centros de evacuación. Entre las alternativas mencionadas se encuentran los Centros Integradores Comunitarios (CIC), uniones vecinales, clubes deportivos y templos religiosos.

Colombo también adelantó que el Gobierno provincial lanzará campañas masivas de concientización e información sobre la preparación de la mochila de emergencia, mientras que los municipios deberán replicar esos mensajes en los barrios.