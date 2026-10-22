El Niño en Buenos Aires: en qué pueblos de la provincia hay alerta meteorológica este 22 de octubre de 2026

La consolidación del fenómeno climático de El Niño sobre el centro y norte de la Argentina comenzó a dejar huellas marcadas en el territorio bonaerense durante la presente primavera.

"Súper Niño": científicos ya hablan de un 75% de posibilidades que se trate de un fenómeno con "intensidad histórica"

El Niño: cómo armar la mochila de emergencia para estar preparado ante la llegada del fenómeno climático

En el marco de un patrón caracterizado por una mayor frecuencia e intensidad en las precipitaciones, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este jueves 22 de octubre de 2026 una serie de alertas por tormentas severas, ráfagas de viento de consideración y probable caída de granizo en amplios sectores de la provincia de Buenos Aires.

El aviso oficial contempla un desmejoramiento progresivo de las condiciones atmosféricas que se intensificará entre la tarde y la noche de la jornada. Según el reporte técnico del organismo nacional, la reactivación del flujo de humedad proveniente del norte, combinada con el paso de un frente frío sobre la región pampeana, desencadenará celdas de tormenta de variada intensidad, algunas localmente fuertes o puntualmente severas, acompañadas por abundante caída de agua en cortos períodos de tiempo.

La alerta amarilla emitida por el SMN abarca tanto al Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) como a vastas extensiones del interior bonaerense, extendiéndose con especial énfasis sobre la franja norte, centro, noreste y noroeste pampeano. Entre las ciudades cabecera y pueblos rurales bajo advertencia se destacan localidades estratégicas del mapa agroindustrial y urbano de la provincia.

En el norte y noroeste bonaerense, la franja de inestabilidad impacta sobre distritos como San Nicolás, San Pedro, Ramallo, Pergamino, Salto, Arrecifes, Junín, Chacabuco, General Arenales, Lincoln, Leandro N. Alem y General Pinto. Hacia la zona del centro y sudoeste bonaerense, las previsiones del organismo incluyen a núcleos urbanos y sus periferias rurales como Pehuajó, Carlos Casares, 9 de Julio, Bolívar, Olavarría, Azul, Tandil, Benito Juárez y Las Flores.

Por su parte, en el sector del noreste y la cuenca del Río de la Plata, la advertencia comprende a la ciudad de La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen, Magdalena, Punta Indio, Chascomús, General Paz y Cañuelas, además del conurbano bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En todas estas regiones se anticipan valores de precipitación acumulada de entre 40 y 70 milímetros, montos que podrían ser superados de manera puntual en áreas donde la convección resulte más desarrollada.

Impacto de El Niño y recomendaciones oficiales

El contexto hidroclimático de esta primavera 2026 está condicionado por la fase cálida del Océano Pacífico Ecuatorial. De acuerdo con los informes estacionales del SMN, El Niño genera las condiciones propicias para que los frentes de Inestabilidad se traduzcan en episodios severos de lluvia en la cuenca del Plata y la región pampeana, incrementando el riesgo de anegamientos temporales en caminos rurales, Saturación de suelos y complicaciones en los sistemas urbanos de drenaje.

Frente a la posibilidad de ráfagas que podrían rozar o superar los 90 km/h y una intensa actividad eléctrica, las autoridades de Protección Civil provincial recomendaron a la población de las localidades afectadas no sacar la basura para no obstruir los sumideros, evitar la circulación por calles o rutas anegadas, asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento y mantenerse resguardados en construcciones cerradas durante los momentos de mayor severidad del temporal.