Desde un socavón de 30 metros hasta nuevas defensas: cómo renuevan la avenida de Circunvalación

La repavimentación de avenida Circunvalación avanza en los anillos interno y externo, con trabajos que se extendieron desde los primeros tramos intervenidos en agosto hacia nuevos sectores del circuito. La obra, ejecutada por el Gobierno de San Juan a través del Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía y la Dirección Provincial de Vialidad , contempla la colocación de una nueva carpeta asfáltica, la reparación de sectores deteriorados y el reemplazo de postes de las defensas metálicas.

Los trabajos comenzaron el 10 de agosto en el anillo externo, en el tramo de Concepción comprendido entre las calles Tucumán y Mendoza. Luego, las intervenciones se fueron extendiendo hasta alcanzar el sector donde actualmente el corte llega a la salida hacia calle Paula Albarracín de Sarmiento. A los pocos días del inicio de las tareas en ese anillo, también comenzaron los trabajos en el interno, inicialmente en el tramo comprendido entre General Acha, que ahora se extendieron hasta calle Urquiza.

A través de comunicados, los organismos oficiales fueron informando sobre los avances y los cortes de circulación en los distintos sectores, además de recordar a los conductores la necesidad de circular con precaución y respetar la señalización de los desvíos mientras continúan las intervenciones.

En el anillo externo, el corte de circulación comprende el tramo entre la salida hacia calle Mendoza Norte y calle Paula Albarracín de Sarmiento. Allí se ejecutan tareas para mejorar las condiciones de la calzada , con intervenciones que varían de acuerdo con el estado del pavimento existente.

Uno de los trabajos consiste en la corrección de los desniveles en las entradas y salidas de algunos puentes, con el objetivo de conseguir una transición más uniforme entre las estructuras y la calzada . También se reemplazan las losas de hormigón que presentan deterioros importantes. Para hacerlo, se retira el material dañado y se reconstruye la base con suelo-cemento, una mezcla que mejora la resistencia y proporciona apoyo a las nuevas capas del pavimento.

En los sectores donde la calzada es de hormigón, la preparación incluye una capa de regularización, la colocación de una geogrilla de refuerzo y una nueva carpeta de concreto asfáltico. La geogrilla cumple la función de ayudar a retardar el reflejo de las fisuras y juntas del hormigón existente sobre la nueva superficie. En los tramos que ya cuentan con pavimento asfáltico, las tareas se adaptan al estado de la calzada y de su base.

En paralelo, se lleva adelante el reemplazo de los postes de las defensas metálicas para adecuarlos a la altura final que tendrá el pavimento. Las barandas existentes se conservan cuando están en buenas condiciones, mientras que los tramos del sistema de contención que presentan daños son reemplazados.

Anillo interno: reemplazo de postes y reparación del pavimento

En el anillo interno, el corte de circulación comprende el tramo entre la salida hacia calle General Acha y calle 9 de Julio, mientras que el frente de obra se ha extendido desde el sector inicial de General Acha hacia calle Urquiza.

Una de las tareas que más tiempo demanda en este sector es la colocación de los nuevos postes de las defensas metálicas. Para instalarlos, se realizan excavaciones de aproximadamente un metro de profundidad. Sin embargo, la presencia de piedra dificulta el trabajo de las máquinas y obliga a completar algunos pozos de manera manual, lo que incide en el desarrollo de las tareas.

Durante la intervención también se detectó un problema puntual debajo de la losa de aproximación del puente de calle España. El ingreso de agua había provocado un socavón y un hundimiento en aproximadamente 30 metros de pavimento. Para reparar ese sector, fue necesario retirar el asfalto, reconstruir la base y rellenar el hueco con hormigón. Una vez finalizada la preparación de la superficie, se podrá reponer la carpeta asfáltica.

Cómo continuará la repavimentación de Circunvalación

En los próximos días, los equipos continuarán con la colocación de la carpeta asfáltica en los sectores del anillo externo que ya estén preparados. En el anillo interno, en tanto, proseguirán las tareas de reemplazo de postes y barandas de las defensas metálicas.

Para este último frente de trabajo está prevista la incorporación de un turno nocturno, con el propósito de ampliar la jornada y avanzar con las intervenciones. La obra continuará ejecutándose por tramos, con cortes y desvíos debidamente señalizados mientras se desarrollen las tareas.

Las autoridades mantienen la difusión de información sobre las restricciones al tránsito y recuerdan a los conductores la importancia de respetar las indicaciones viales, reducir la velocidad y circular con precaución en las zonas afectadas por los trabajos.