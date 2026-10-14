Repavimentación de Circunvalación: cómo es el desvío por el nuevo corte en el anillo externo

Las obras de repavimentación de la avenida Circunvalación sumaron un nuevo cambio para los conductores: se amplió el corte en el anillo externo , por lo que se pide extremar las precauciones al circular por la zona.

La Escuela Industrial construirá un auto eléctrico para competir a nivel nacional con el respaldo del EPRE

Fiesta Nacional de la Tradición: se abrió la inscripción para la adjudicación de puestos de venta en la plaza

Desde hace un tiempo, la avenida presenta interrupciones por los trabajos. El primer corte se realizó en el tramo comprendido entre calle Tucumán y calle Mendoza , pero con el avance de la obra fue extendiéndose . A esto se suma otro sector interrumpido, que comienza en calle General Acha y llega hasta Urquiza .

Desde la organización de la obra se solicitó respetar la señalización y circular con precaución en toda la zona de trabajo.

La intervención abarcará la totalidad del recorrido de Circunvalación. La avenida tiene una extensión de 16 kilómetros y, entre el anillo interno y el externo , la obra alcanzará 32 kilómetros de nuevo pavimento , con una renovación integral de todo el circuito.

El proyecto incluye, además de la repavimentación, un ensanche de la calzada hasta los 10 metros de ancho, con 3 metros de banquina pavimentada. Según se informó, esto permitirá una circulación más fluida, mayor margen de maniobra y mejores condiciones de seguridad.

No se trata solo de colocar una nueva carpeta asfáltica: la obra implica una intervención estructural sobre la calzada existente, con tareas de reparación, sellado y refuerzo para lograr mayor durabilidad frente al tránsito intenso.