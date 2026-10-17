De la Fiesta del Sol y Lollapalooza al banquillo: el prontuario del utilero sanjuanino condenado por abuso sexual

Un trabajador vinculado al armado de escenarios para grandes espectáculos nacionales quedó a un paso del juicio oral en San Juan, acusado de abusar sexualmente de la hija menor de edad de su expareja. Se trata de L.J. Tejada, quien habría participado en tareas de utilería y producción en eventos como la Fiesta Nacional del Sol (FNS) y el festival Lollapalooza .

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Según indicaron fuentes judiciales a DIARIO DE CUYO, la causa se tramitó en la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) ANIVI . La investigación estuvo a cargo de la fiscal Ingrid Schott , quien reunió los elementos para sostener la acusación por abuso sexual simple agravado por la convivencia preexistente.

Según la hipótesis fiscal, el episodio ocurrió a principios de 2021, en una vivienda del barrio Empresa Mayo, en Rawson. La niña tenía entre 8 y 9 años cuando, de acuerdo con la acusación, el imputado la abordó por la espalda mientras ella utilizaba una computadora.

La situación se habría producido cuando la madre de la menor se quedó dormida mientras amamantaba a su bebé. En ese contexto, Tejada Díaz habría realizado tocamientos por debajo de la ropa de la niña , un hecho que derivó en la investigación penal y concluyó con un juicio abreviado y una pena de tres años de prisión condicional.

Los informes socioambientales incorporados al expediente describieron la actividad laboral del acusado, quien manifestó desempeñarse de manera independiente en la producción de eventos y haber sido convocado para trabajar en espectáculos en Buenos Aires.

Este aspecto se suma a los antecedentes judiciales que aparecen en su historial. En noviembre de 2021, la Justicia le concedió la suspensión del juicio a prueba (probation) en una causa por lesiones leves agravadas por el vínculo, en un contexto de violencia intrafamiliar.

Sin trabajo, con una deuda alimentaria millonaria y temor por un posible acercamiento

Tejada trabajó como utilero en la Fiesta Nacional del Sol (FNS) y también participó en el armado de escenarios para el festival Lollapalooza. Sin embargo, según manifestó él mismo, actualmente se encuentra sin trabajo.

A su situación laboral se suma una deuda alimentaria que rondaría los 3 millones de pesos por la cuota correspondiente a su hija pequeña, lo que lo ubica como deudor alimentario. El incumplimiento se convirtió en otro de los aspectos que rodean su situación personal y judicial.

Además, en el entorno de su expareja existe preocupación ante la posibilidad de que Tejada intente recuperar el vínculo con esa niña. Según indicaron desde ese círculo, el hombre no mantiene contacto con ella desde que fue denunciado por el presunto abuso sexual de la otra hija de su expareja.