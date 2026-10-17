Causa Acueducto Gran Tulum: fijaron una nueva audiencia y ya tiene fecha

El Ministerio Público Fiscal informó que la nueva audiencia por la causa Acueducto Gran Tulum se realizará el martes 10 de noviembre a las 14:30 horas en la Sala de Audiencias N.º 9, ubicada en el subsuelo del Palacio de Tribunales.

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Caso Acueducto Gran Tulum: contrapunto entre fiscalía y una jueza por las ausencias de Uñac y Andino

El expediente busca determinar si existieron irregularidades en la construcción de una de las principales obras de infraestructura hídrica de la provincia.

La primera audiencia se llevó a cabo el miércoles 14 de octubre, pero la jueza de Garantías Mónica Lucero dispuso una nueva fecha ante la ausencia de dos de los once investigados: el exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac, y el diputado nacional Cristian Andino.

En aquella oportunidad, los abogados defensores de ambos dirigentes argumentaron que tenían compromisos laborales que les impedían presentarse y aseguraron que sus representados concurrirían en otra fecha. La decisión generó cuestionamientos del fiscal Sebastián Gómez, quien objetó que se aceptaran las ausencias y adelantó que la Fiscalía solicitará el desafuero de Uñac y Andino.

La investigación está a cargo de la UFI Delitos Especiales y comenzó en diciembre de 2025, a partir de una denuncia presentada por el abogado Marcelo Arancibia , luego de que se difundieran publicaciones periodísticas sobre presuntas irregularidades en la ejecución de la obra.

Entre los principales puntos bajo análisis se encuentran las condiciones de los materiales utilizados en la construcción del acueducto y la posible existencia de sobreprecios. La Fiscalía busca establecer si hubo irregularidades en la contratación y ejecución del proyecto, así como determinar las eventuales responsabilidades.

En septiembre, la investigación avanzó con allanamientos en oficinas de Krah América Latina, una de las principales proveedoras de cañerías para la obra. Durante esos procedimientos se secuestraron documentación y computadoras que quedaron a disposición de los investigadores para su análisis.

La causa continúa en etapa preliminar. Por el momento, las personas notificadas como investigadas no tienen una imputación formal por el solo hecho de estar incluidas en el expediente. La audiencia del 10 de noviembre será un nuevo paso en el proceso judicial que busca esclarecer las presuntas irregularidades vinculadas con el Acueducto Gran Tulum.