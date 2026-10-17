    • 17 de octubre de 2026 - 21:33

    Murió un hombre mientras miraba una carrera de ciclismo en 9 de Julio

    El episodio ocurrió este sábado en La Majadita, sobre la Ruta 183, durante una competencia organizada por el municipio.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    Una jornada deportiva que reunía a vecinos y aficionados terminó en tragedia en el departamento 9 de Julio. Este sábado, un hombre murió luego de desvanecerse mientras observaba el paso de una carrera de ciclismo por el distrito de La Majadita.

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    El hecho se registró sobre la Ruta 183, uno de los tramos del recorrido de la competencia, que fue organizada por la Municipalidad de 9 de Julio. Según se informó, en circunstancias que todavía no fueron precisadas, el hombre se desplomó mientras miraba pasar a los ciclistas.

    Tras lo ocurrido, personal de la Comisaría 11ª trabajó en el lugar para intervenir en el hecho. Hasta el momento no trascendieron datos sobre la identidad de la víctima ni su edad exacta, aunque se indicó que se trataría de una persona adulta. Tampoco se conocen detalles sobre las causas de la descompensación.

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