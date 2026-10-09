En 9 de Julio construyen veredas para mejorar la circulación de los vecinos en caso de inundaciones

El municipio de 9 de Julio continúa ejecutando un plan integral de obras de infraestructura para mitigar las consecuencias negativas frente a probables eventos climáticos adversos impulsados por el fenómeno El Niño . Y con el objetivo de mejorar la calidad de vida de los vecinos.

En 9 de Julio cavan acequias en los barrios para enfrentar las posibles contingencias climáticas por El Niño

En esta oportunidad, la comuna completó nuevos tramos de veredas y concretó tareas de canalización en el Loteo 11 , con el fin de mejorar sustancialmente la conducción del agua y facilitar la circulación peatonal de los vecinos durante jornadas de lluvias intensas, crecidas o eventuales inundaciones.

Estas intervenciones no representan un hecho aislado , sino que forman parte de un esquema de acciones preventivas coordinadas que el gobierno local despliega en distintos puntos estratégicos del departamento para reforzar la preparación comunitaria ante contingencias meteorológicas.

Una de las particularidades más destacadas de las labores realizadas en el Loteo 11 es el diseño técnico de los senderos peatonales. Se trata de veredas de hormigón construidas con una elevación de aproximadamente 20 centímetros de alto , altura pensada específicamente para actuar como contención del flujo de agua y permitir que la comunidad transite de manera segura aun en medio de precipitaciones de gran magnitud.

Cabe resaltar que estas obras se están ejecutando a lo largo de todo el loteo utilizando exclusivamente fondos propios y mano de obra de los trabajadores municipales , dando respuesta a demandas estructurales históricamente postergadas en la zona.

Limpieza intensiva de drenajes en 9 de Julio

De manera paralela a la construcción de infraestructura peatonal, la municipalidad mantiene activos frentes de trabajo enfocados en la limpieza y desobstrucción de drenajes para garantizar una salida rápida y eficiente del caudal hídrico durante tormentas severas.

Actualmente, las cuadrillas operan en Villa Cabecera y en el distrito de Las Chacritas, previéndose un avance progresivo hacia otros sectores críticos prioritarios del departamento. Asimismo, estas tareas de acondicionamiento de pasantes y redes de drenaje se desarrollan en articulación conjunta con el Departamento de Hidráulica de la provincia.

Llamado a la colaboración ciudadana

Desde la comuna remarcaron la importancia del compromiso de la comunidad para asegurar la efectividad de las obras ejecutadas. Se solicita a la población evitar el arrojo de residuos, ramas, escombros o cualquier tipo de material en la vía pública o en los canales de desagüe que pudiera obstruir el correcto escurrimiento del agua.

Con la optimización de los recursos municipales, el despliegue de mano de obra local y la coordinación con organismos provinciales, 9 de Julio busca consolidar una infraestructura resiliente que proteja a los vecinos y reduzca al mínimo los riesgos asociados a las inclemencias climáticas.