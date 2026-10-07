    • 7 de octubre de 2026 - 14:04

    9 de Julio eligió a su nueva Reina Departamental del Adulto Mayor

    Se trata de María Sabina Muros, de 70 años. El premio se lo entregó el intendente Daniel Banega.

    9 de Julio eligió a su nueva Reina Departamental del Adulto Mayor

    9 de Julio eligió a su nueva Reina Departamental del Adulto Mayor

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    9 de Julio vivió una jornada muy emotiva y con una gran participación de familias, vecinos y amigos, que se acercaron para acompañar y alentar a las candidatas durante la elección de la nueva Reina Departamental del Adulto Mayor 2026.

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    En esta edición, María Sabina Muros, de 70 años, fue elegida Reina Departamental del Adulto Mayor. Es madre de tres hijos y abuela de once nietos, y disfruta especialmente de cocinar y bailar como pasatiempos favoritos.

    Carteles, pancartas, fotografías, batucadas, cánticos y distintivos de los diferentes distritos acompañaron una elección marcada por el entusiasmo del público y una pasarela moderna a pura moda.

    Por su parte, Elena Nora Rosales, de 63 años, fue elegida Virreina Departamental. La actividad también incluyó la Elección del Rey y la Reina de la Juventud y la Primavera 2026. En esta categoría fueron elegidos Morena Ogas, como reina, y Gabriel Espinoza, de 17 años, como rey.

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