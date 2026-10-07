Se trata de María Sabina Muros, de 70 años. El premio se lo entregó el intendente Daniel Banega.

9 de Julio eligió a su nueva Reina Departamental del Adulto Mayor

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9 de Julio vivió una jornada muy emotiva y con una gran participación de familias, vecinos y amigos, que se acercaron para acompañar y alentar a las candidatas durante la elección de la nueva Reina Departamental del Adulto Mayor 2026.

En esta edición, María Sabina Muros, de 70 años, fue elegida Reina Departamental del Adulto Mayor. Es madre de tres hijos y abuela de once nietos, y disfruta especialmente de cocinar y bailar como pasatiempos favoritos.

Carteles, pancartas, fotografías, batucadas, cánticos y distintivos de los diferentes distritos acompañaron una elección marcada por el entusiasmo del público y una pasarela moderna a pura moda.