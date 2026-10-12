Prevención en 9 de Julio: intensifican obras de canalización para mitigar el impacto de El Niño

El municipio de 9 de Julio continúa ejecutando un plan integral de infraestructura y mantenimiento preventivo con el objetivo central de mitigar los posibles efectos de El Niño. Durante este fin de semana en Las Chacritas , personal municipal cavó canales y acequias para encausar el agua, bajo la supervisión del intendente, Daniel Banega.

En 9 de Julio construyen veredas para mejorar la circulación de los vecinos en caso de inundaciones

Con la mirada puesta e n reducir al mínimo el riesgo de anegamientos e inundaciones durante las épocas de lluvias intensas, las cuadrillas municipales mantuvieron un ritmo ininterrumpido de trabajo durante el fin de semana, desplegando maquinaria y personal en puntos estratégicos de la comuna.

Estas tareas preventivas apuntan a resolver problemas históricos de acumulación de agua en sectores vulnerables. Desde la comuna remarcaron que se trata de intervenciones planificadas que combinan limpieza, raleo y excavación en zonas donde hacía años no se ejecutaba un mantenimiento adecuado, marcando una diferencia sustancial en la preparación del departamento ante eventuales emergencias climáticas.

Durante las jornadas de sábado y domingo, los equipos municipales concentraron sus labores en la localidad de Las Chacritas, un área identificada previamente por registrar complicaciones ante precipitaciones abundantes. Los trabajos se enfocarán en optimizar el flujo hídrico para evitar que el agua se estanque en las zonas residenciales.

Sobre la calle Buenos Aires, se desplegó un operativo de canalización que abarca desde la calle Gregorio Rombolá (a la altura de la Manzana 12) hasta el barrio Papa Francisco. En ese mismo sector, se llevó a cabo la limpieza profunda de los drenes que conectan dicho barrio con el desagüe principal del departamento.

Asimismo, estas acciones se complementan de manera directa con las obras de canalización sobre la propia calle Gregorio Rombolá, cuyo propósito prioritario es encauzar y facilitar la conducción fluida de las corrientes hacia el sistema de desagüe general, reduciendo drásticamente la posibilidad de inundaciones.

Obras complementarias en el Loteo

Las tareas desarrolladas en Las Chacritas no constituyen un hecho aislado, sino que forman parte de una red de intervenciones distribuidas en distintos puntos del municipio. Muestra de ello son los trabajos concretados recientemente en el Loteo 11, donde el personal municipal avanzó con la construcción de nuevos tramos de veredas y obras específicas para encauzar el agua.

Estas obras en el Loteo 11 aportaron una doble solución para los residentes: por un lado, mejoraron sustancialmente la conducción y el escurrimiento de las lluvias; por el otro, brindaron mayor seguridad e infraestructura peatonal, facilitando la circulación cotidiana de los vecinos de la zona.

Desde la gestión municipal ratificaron que continuarán avanzando de manera progresiva sobre más calles y sectores de 9 de Julio. Aunque se trata de trabajos estructurales que muchas veces no quedan a la vista de manera inmediata, las autoridades destacaron que resultan indispensables e históricas para proteger el patrimonio y la tranquilidad de las familias del departamento frente a los desafíos del clima.