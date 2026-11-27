Bajo el lema "No somos nuestros diagnósticos", el Cine Teatro Municipal, en Capital será escenario de inclusión y solidaridad a beneficio de la Escuela Cristo de la Quebrada, de Los Berros . Detrás de esta cruzada late la historia de Monserrat, una niña coqueta que partió hace dos años y cuya huella hoy se convierte en amor y esperanza para otros chicos.

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El duelo tiene formas silenciosas y otras que, por pura necesidad del alma, buscan transformarse en abrigo para los demás. Eso es exactamente lo que ocurre en San Juan de cara al próximo jueves 3 de diciembre , cuando las luces del Cine Teatro Municipal se enciendan para recibir un evento que promete emocionar hasta las lágrimas: el desfile inclusivo "No somos nuestros diagnósticos" .

Detrás de esta iniciativa está Rita López, presidenta de la Asociación Sanjuanina de Nutrición, y mamá de Monserrat. ‘Monse’ nació con una parálisis cerebral severa y falleció en 2024, a los 10 años, luego de atravesar una cirugía muy complicada. A dos años de su partida, el vacío sigue intacto, pero el recuerdo de su luz se convirtió en el motor de una obra colectiva.

"Monse era una niña muy coqueta", recuerda su mamá con ternura. Mientras Rita trabajaba dando clases de Nutrición en una escuela inclusiva de moda, solía mirar las pasarelas y hacerle una promesa a su hija: "Monse, cuando seas más grande vamos a ir a desfilar con los chicos". El destino no permitió que Monserrat llegara a caminar por esa pasarela, pero su mamá decidió cumplirle el sueño de otra manera: haciendo que otros niños y jóvenes con discapacidad brillen bajo los reflectores en su honor.

La búsqueda de calma en medio del duelo encontró un propósito claro al mirar hacia hacia la localidad de Los Berros, en el departamento Sarmiento. Allí funciona la Escuela de Educación Especial Cristo de la Quebrada , una institución que contiene a chicos con discapacidad y que hoy atraviesa serias carencias de insumos básicos para sus terapias.

"Escasean los elementos necesarios para la rehabilitación de los chicos, que necesitan muchas más cosas que colchonetas y pelotas", explica Rita. Frente a esa realidad, la decisión fue inmediata: "Dije 'vamos a hacer algo desde la Asociación Sanjuanina de Nutrición y en nombre de la Monse, que nos va a dar un poquito más de amor'".

Así nació esta cruzada solidaria que busca transformar la ausencia física en presencia activa, abrazando a una comunidad educativa que necesita el respaldo de toda la comunidad.

Una red de voluntades sobre la pasarela

Lo que empezó como un anhelo personal rápidamente se convirtió en una verdadera suma de fuerzas. El desfile cuenta con el acompañamiento de la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, la Fundación Incluyamos, la Asociación Sanjuanina de Nutrición y diversas marcas, diseñadores y profesionales que se sumaron desinteresadamente para vestir, peinar y maquillar a los protagonistas de la tarde.

Sobre el escenario del Teatro Municipal desfilarán modelos de la Fundación Incluyamos, jóvenes y niños con discapacidad, entre los que se encuentran algunos de los propios compañeros de rehabilitación de Monserrat, además de contar con la participación artística del Ballet Sembrando Ilusiones y propuestas de diseño y moda con propósito.

Cada paso sobre la pasarela será un mensaje directo a la sociedad: detrás de cada historia clínica hay personas con sueños, talentos, coquetería y ganas de ser vistas más allá de cualquier etiqueta. Porque, tal como reza el nombre del encuentro, nadie se define por un diagnóstico.

Cómo participar y colaborar con el evento

La invitación está abierta a toda la comunidad sanjuanina que desee compartir una tarde distinta, cargada de emoción, inclusión y compromiso social, sabiendo que cada entrada se traducirá directamente en mejores herramientas de rehabilitación para los alumnos de Los Berros.

Fecha y hora: jueves 3 de diciembre de 2026, a las 14:30 h.

jueves 3 de diciembre de 2026, a las 14:30 h. Lugar: Cine Teatro Municipal (Ciudad de San Juan).

Cine Teatro Municipal (Ciudad de San Juan). Cupo limitado: 300 personas.

300 personas. Valor de la entrada: contribución mínima de $3.000 con la opción de sumar aportes voluntarios mayores.

contribución mínima de con la opción de sumar aportes voluntarios mayores. Beneficiario: todo lo recaudado será destinado a fortalecer las propuestas educativas y de rehabilitación de la E.E.E. Cristo de la Quebrada (Los Berros, Sarmiento).

Pasos para adquirir las entradas: