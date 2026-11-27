Se trata de Ángela Celia Ortega Funes, cuyo extravío fue registrado este viernes. Solicitan la colaboración de la comunidad para encontrarla.

Las autoridades difundieron las características físicas y la vestimenta de la adolescente para facilitar su localización.

Una búsqueda se encuentra activa en San Juan para dar con el paradero de Ángela Celia Ortega Funes, de 15 años, quien permanece desaparecida desde este viernes 27 de noviembre.

A través del programa provincial San Juan Te Busca, las autoridades difundieron una fotografía de la adolescente, junto con sus características físicas y detalles sobre la vestimenta que llevaba al momento de su desaparición, con el objetivo de obtener información que permita localizarla.

Según precisaron en el comunicado, la adolescente mide aproximadamente 1,50 metros, es de contextura física mediana, tez trigueña y ojos negros. Además, tiene rostro redondo, nariz recta, boca mediana, labios gruesos y cabello corto, lacio y de color negro.

Cómo estaba vestida y dónde aportar información Al momento de su desaparición, Ángela llevaba un buzo gris con capucha y un pantalón de buzo del mismo color. El pedido de búsqueda fue difundido en el marco del programa provincial que articula el trabajo de la Policía de San Juan, el Ministerio Público Fiscal y la Secretaría de Estado de Seguridad y Orden Público.

Las autoridades solicitaron que quienes cuenten con información que pueda contribuir a dar con su paradero se comuniquen de manera inmediata y anónima al 911.