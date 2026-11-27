La Unión Europea busca fortalecer su presencia en la minería sanjuanina, con especial interés en los proyectos de cobre. En ese contexto, el gobernador Marcelo Orrego recibió al embajador europeo en Argentina, Erik Høeg, junto a una delegación de empresarios y representantes de organismos internacionales.

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El encuentro se desarrolló en la Sala Gobernador Eloy P. Camus de Casa de Gobierno y contó con la participación de la ministra Laura Palma. La comitiva estuvo integrada por alrededor de 20 representantes de la Comisión Europea, agencias de crédito para exportaciones, empresas e instituciones interesadas en establecer vínculos comerciales y explorar oportunidades de inversión en la provincia.

Tras la reunión, el diplomático explicó que la visita responde a una estrategia de la Unión Europea para diversificar sus fuentes de abastecimiento de materias primas y consolidar cadenas de suministro estables y sustentables. Dentro de esa agenda, San Juan aparece como un destino de interés por su potencial cuprífero y las oportunidades que ofrece el desarrollo de sus proyectos mineros.

“La Unión Europea está mirando cómo diversificar sus fuentes de suministro y cómo contar con cadenas de valor estables y sustentables. Y ahí estamos mirando hacia San Juan. Tuvimos un muy buen intercambio sobre las posibilidades de cooperar de manera más estrecha, los instrumentos que tenemos a disposición y cómo avanzar”, expresó Høeg.

Uno de los principales puntos abordados durante el encuentro fue la posibilidad de ampliar la participación europea en el desarrollo de la actividad minera provincial. Según explicó el embajador, el interés no se limita a la provisión de cobre, sino que también comprende alternativas de financiamiento, comercialización de tecnología y equipamiento especializado, además de eventuales inversiones directas.

“Hay mucho interés y capital europeo interesado”, aseguró Høeg, quien destacó la presencia de instituciones con capacidad para financiar iniciativas vinculadas al sector. “Tenemos empresas e instituciones europeas dispuestas a financiar, a ayudar a colocar productos europeos para la minería y también a realizar inversiones directas. Hay un potencial muy grande”, agregó.

La participación de agencias de crédito para exportaciones fue otro de los aspectos destacados de la visita, en la que se analizaron los instrumentos disponibles para profundizar la cooperación entre ambas partes. El encuentro se enmarca en un trabajo que, según el diplomático, la representación europea y el Gobierno provincial mantienen desde hace tiempo.

Si bien durante la reunión no se anunciaron montos de inversión ni acuerdos específicos con proyectos mineros, Høeg consideró que la llegada de una delegación de estas características refleja el interés europeo por las oportunidades que ofrece la provincia. “Demuestra que San Juan es el centro de la minería del cobre del país”, afirmó el embajador.