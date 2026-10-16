Las perlitas de la rosca en San Juan: el borrón de Daniela en el organigrama de Chimbas; la "lealtad" sin Kicillof; y la búsqueda para la Magistratura

Despertó el interés de los actualizadores en F5 la falta de un nombre muy importante en el organigrama del Gabinete de Daniela Rodríguez en Chimbas. Si cualquiera actualiza la página de la Municipalidad verá que no existe el nombre de Fabián Gramajo como secretario de Relaciones Municipales. Ya no está ni el cargo. ¿Se olvidaron de ponerlo?

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La intendenta dio un paso más -más fuerte y público- en la batalla contra el exintendente y fundador del Chimbas Te Quiero. Después de inaugurar el tándem de los exsecretarios de Comunicación de la Provincia, Turco Amín y Fernando Gutiérrez, Daniela apretó el acelerador para distanciarse de Gramajo. Ni hablar del quiebre con el Concejo Deliberante.

Lo último que pasó es que el -increíblemente también ex- oficialismo en el Concejo, encabezado por Ariel Riveros, intentó nombrar a una nueva asesora en el Deliberante. Lo hicieron por mayoría. Pero Daniela decidió vetar la designación. Es otro veto más desde que bajó el Presupuesto 2026 y eligió administrar los fondos del 2025 de manera discrecional.

El secretario General de los jerárquicos mineros, Marcelo Mena, puso un mensaje en las redes sociales. "Axel no viene a San Juan ni en octubre ni noviembre", escribió en Facebook. No dio respuesta a las preguntas sobre las razones de la publicación.

Mena está encolumnado detrás del armado presidencial del senador Sergio Uñac. Pero tiene terminales con el gobernador de la Provincia de Buenos Aires. De hecho, acudió al acto de lanzamiento de la candidatura a presidente de Kicillof en Avellaneda. Fue por otra vía, diferente a la oficial del giojismo de Facundo Perrone, Leonardo Gioja y Moisés Lara.

Fuentes confiables dijeron que Mena dejó trascender que la presencia de Kicillof en San Juan no depende unilateralmente de los amagues del sector de José Luis Gioja a través de los medios de comunicación. Aparentemente, la mesa chica de Kicillof no quiere entrar en la interna de los exgobernadores peronistas y vendrá cuando haya señales de algún tipo de unidad. Sea como sea, habrá Día de la Lealtad sin el bonaerense.

Se busca candidato con condición de bajo perfil

El oficialismo del Foro de Abogados, encabezado por José Salinas, está en la etapa de construcción de la lista para las elecciones del Consejo de la Magistratura provincial que tiene fecha para el 25 de noviembre. Todavía falta.

Por ahora, las fuentes deslizaron que una alternativa es sostener la alianza con el Partido Bloquista. De ahí nació la posibilidad de que el candidato sea el empresario y abogado Wbaldino Acosta Zapata. Es uno de los operadores con más experiencia. Y sobre todo cumple con la condición de diez años como litigante.

Hubo llamadas entre diputados. Las fuentes dijeron que Juan de la Cruz Córdoba y Luis Rueda charlaron sobre el tema. Pero no hubo novedades. Los comicios provinciales subyacen a los nacionales del 20 de octubre. El oficialismo tiene una carta fuerte: la exsecretaria de Relaciones Institucionales, Claudia Sarmiento.

De momento, la búsqueda provincial para el órgano que terna a los jueces y fiscales va lenta. ¿La premisa? "Un candidato que no tenga un perfil tan alto". Algo que podría dejar afuera a Wbaldino.

El peronismo light de Abogacía Transformadora tiene como ficha pública al expresidente del Foro de Abogados, Marcelo Álvarez. Pero como hay sectores que quieren hacerle la contra desde adentro, también figura Alejandro Ruffa, del palo del rawsino Carlos Munisaga.

Por su parte, los abogados de La Libertad Avanza, con el diputado Fernando Patinella y la la jefe de ANSES Rawson, Mariana Coria, tienen a cargo el armado para la Magistratura. Este viernes a la tarde tuvieron la primera reunión de cara a las elecciones. ¿Se presentan para el 25 de noviembre? Dicen que sí.

Los dos oficialistas que suenan

Este diario ya publicó que hay dos dirigentes con ganas de canalizar el oficialismo en sus departamentos, gobernados por el peronismo. Por un lado, el empresario Ricardo Buteler. Ya tuvo contactos con medios de comunicación y puso a andar el aparato para redes sociales. Busca posicionarse en Chimbas frente a los demás participantes de las elecciones en el 2023: Camacho, Mañé y también el bloquista Chanampa.

En tanto, en Rawson, si bien sigue en pie la alternativa del secretario General de la Gobernación, Emilio Achem. Y también de la defesora del Consumidor, Fabiana Carrizo. Sigue apareciendo un santaluceño: el director de Rentas de la Municipalidad, Ezequiel Riveros. Tuvo su foto con el gobernador Orrego en un operativo. La comunicación oficial destacó la participación.

¿El palito de la CGT al uñaquismo?

"A las 11 se ponen los choris", dijo un operador de la central obrera durante la marcha universitaria en San Juan. Es que el secretario General de la CGT, Eduardo Cabello, abrió otro frente de batalla y convocó a un acto por el Día de la Lealtad, el 17 de octubre. Hay uno del PJ, otro en Chimbas y ahora uno de Cabello. Todos a horarios distintos.

El de Cabello tiene un palito al senador Sergio Uñac. El cegetista considera que el exgobernador jugó a favor del nacimiento de las 62 Organizaciones peronistas. Y que le hizo un vacío el día de las elecciones en la central. De modo que usó una frase de Perón para anoticiar que el 17 de octubre estuvo edificado por el sindicalismo y no por la política.

"Nada podrán los políticos profesionales desplazados ni sus agitadores a sueldo en los sindicatos argentinos", dice el flyer de invitación al acto. ¿Quién es el político profesional desplazado? Pregunta abierta.

No vino Rosatti a San Juan: por qué

El supremo tenía previsto -y así estaba programado oficialmente- visitar San Juan para el XIX Congreso Nacional de Secretarios Relatores de Cortes. Estaba todo listo para recibirlo el jueves.

Sin embargo, el tema con la Ley de Tierras, la exposición que sufrió el máximo tribunal después de los fallos en relación a eso, habrían provocado que Rosatti prefiriese no acudir al evento institucional.