El Gobierno provincial retoma la negociación salarial con los docentes: se trata de la última reunión paritaria del año

El Gobiernoreactiva este lunes las paritarias con UDAP, UDA y AMET para definir el cierre salarial del año.

En medio de la paritaria, UDAP anunció un paro para el inicio de clases en San Juan

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El Ministerio de Educación de San Juan será escenario este lunes a las 12:00 de una jornada determinante para el sector docente. La ministra Silvia Fuentes confirmó la reapertura de la mesa de negociación paritaria con los gremios UDAP, UDA y AMET, en un encuentro que buscará acordar el último tramo del esquema salarial del año. La reunión coincide, además, con el histórico anuncio de la vuelta de los concursos de ascenso directivo tras una década de inactividad.

"Nosotros nos venimos reuniendo con ellos con las paritarias pedagógicas y tenemos un lenguaje bastante fluido. Trabajamos algunas situaciones juntos y, por supuesto, veremos cuál es la situación salarial y qué es lo que se va a plantear para el día lunes", anticipó la titular de la cartera educativa, Silvia Fuentes, en el inicio de una semana decisiva.

La reactivación del diálogo se produce formalmente tras el vencimiento del acuerdo alcanzado en julio pasado, el cual garantizó incrementos escalonados hasta el mes de octubre. La negociación abre la fase final de un 2026 atravesado por tres instancias paritarias principales y diversas mesas de revisión intermedia.

El haber docente llega a este tramo final tras una evolución en etapas que comenzó en marzo con la fijación de un piso mínimo garantizado de $150.000 junto al reajuste de sumas fijas, nomenclador y el ítem radio.

Posteriormente, en abril se acordaron subas para mayo y junio con cláusulas de actualización por inflación y recaudación que permitieron cerrar el primer semestre con un aumento acumulado del 23,68%.