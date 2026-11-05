Murió la exdiputada Patricia Walsh, figura clave en la derogación de las leyes de impunidad

La política y la militancia por los derechos humanos en la Argentina están de luto. Patricia Walsh, exdiputada nacional, referente de la izquierda y figura emblemática en la lucha contra la impunidad de los crímenes de la última dictadura militar, falleció este jueves a los 74 años en la clínica Suizo Argentina. Su deceso se produjo a raíz de una complicación pulmonar que derivó en una neumonía tras someterse a una intervención quirúrgica.
Hija del célebre periodista y escritor Rodolfo Walsh —desaparecido en 1977—, Patricia combinó su formación como psicóloga social y su labor periodística con un compromiso político que la acompañó durante toda su vida. Desde el retorno de la democracia en 1983, su nombre quedó indeleblemente ligado a la búsqueda de memoria, verdad y justicia, actuando como querellante en causas de lesa humanidad e integrando organismos de derechos humanos.
La gesta parlamentaria: la nulidad de Punto Final y Obediencia Debida
Walsh asumió como diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires en 2001, representando a la coalición Izquierda Unida. Desde su llegada al Congreso, asumió el compromiso público de derribar las normas que protegían a los represores de la dictadura.
Durante más de un año y medio de insistencia parlamentaria frente a la falta de quórum y las reticencias políticas de la época, impulsó el proyecto que finalmente cambiaría la historia judicial del país. El 12 de agosto de 2003, en una histórica sesión especial, abrió el debate en la Cámara de Diputados con una frase que quedó para el recuerdo:
“Hoy es el día de la reconquista, un día especial para la mayor parte del pueblo argentino. Creo que también es un día especial para los miles de personas que están en la plaza esperando lo que espero que seamos capaces de resolver: la nulidad absoluta e insanable de las leyes de punto final y de obediencia debida”.
El proyecto, fundado sobre su propuesta original, logró la aprobación de la Cámara baja y, nueve días más tarde, el Senado lo convirtió en la Ley 25.779. Esta norma anuló de raíz las leyes de impunidad sancionadas en los años '80 y abrió la puerta para la reapertura de los juicios a los genocidas, decisión que la Corte Suprema ratificaría tiempo después.
Proyectos destacados y trayectoria política
Durante su mandato en la Cámara de Diputados (2001-2005), donde lideró un bloque unipersonal, presentó 23 iniciativas legislativas de fuerte impronta social y política. Entre ellas se destacan:
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Declaración de persona no grata: Proyecto presentado en 2005 contra el entonces presidente de Estados Unidos, George W. Bush, por la invasión y el sufrimiento del pueblo en Irak.
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Defensa del Garrahan: Repudio a los cuestionamientos contra los trabajadores del Hospital Garrahan durante los conflictos salariales de 2005.
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Causa Cromañón: Severas críticas y presentaciones contra la excarcelación del empresario Omar Chabán.
Además de su paso por el Congreso, Walsh fue candidata a presidenta de la Nación en dos oportunidades (1999 y 2003) por el frente de Izquierda Unida. Más tarde, entre 2007 y 2009, ocupó una banca como legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, espacio desde donde continuó promoviendo proyectos enfocados en la igualdad de género, las libertades públicas y los derechos humanos.
Con su partida, la Argentina despide a una de las voces más firmes y coherentes en la construcción de la memoria colectiva y la defensa de las garantías democráticas.