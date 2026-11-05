Murió la exdiputada Patricia Walsh, figura clave en la derogación de las leyes de impunidad

La referente de la izquierda e hija del escritor Rodolfo Walsh falleció este jueves a los 74 años en Buenos Aires. Tuvo una destacada trayectoria parlamentaria y militó incansablemente por los derechos humanos

La política y la militancia por los derechos humanos en la Argentina están de luto. Patricia Walsh, exdiputada nacional, referente de la izquierda y figura emblemática en la lucha contra la impunidad de los crímenes de la última dictadura militar, falleció este jueves a los 74 años en la clínica Suizo Argentina. Su deceso se produjo a raíz de una complicación pulmonar que derivó en una neumonía tras someterse a una intervención quirúrgica.

Hija del célebre periodista y escritor Rodolfo Walsh —desaparecido en 1977—, Patricia combinó su formación como psicóloga social y su labor periodística con un compromiso político que la acompañó durante toda su vida. Desde el retorno de la democracia en 1983, su nombre quedó indeleblemente ligado a la búsqueda de memoria, verdad y justicia, actuando como querellante en causas de lesa humanidad e integrando organismos de derechos humanos.

La gesta parlamentaria: la nulidad de Punto Final y Obediencia Debida Walsh asumió como diputada nacional por la Ciudad de Buenos Aires en 2001, representando a la coalición Izquierda Unida. Desde su llegada al Congreso, asumió el compromiso público de derribar las normas que protegían a los represores de la dictadura.

Durante más de un año y medio de insistencia parlamentaria frente a la falta de quórum y las reticencias políticas de la época, impulsó el proyecto que finalmente cambiaría la historia judicial del país. El 12 de agosto de 2003, en una histórica sesión especial, abrió el debate en la Cámara de Diputados con una frase que quedó para el recuerdo:

“Hoy es el día de la reconquista, un día especial para la mayor parte del pueblo argentino. Creo que también es un día especial para los miles de personas que están en la plaza esperando lo que espero que seamos capaces de resolver: la nulidad absoluta e insanable de las leyes de punto final y de obediencia debida”.