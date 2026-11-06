Argentina recibe al Papa: la previa al arribo de León XIV, la sencillez de su historia y el abrazo a Don Orione

En la penúltima entrega del documental de Diario de Cuyo y Diario Los Andes, Laura Carbonari acerca los testimonios sobre el perfil pastoral de Robert Prevost, la emoción en el Cottolengo y el anhelo de unidad a horas de la llegada del pontífice.

A escasas horas de que el Papa León XIV arribe a la Argentina, el sexto episodio propone una pausa reflexiva para adentrarse en la intimidad y los valores del Santo Padre antes de las celebraciones masivas.

Quién es el pastor que camina hacia el país El envío traza un perfil humano y pastoral de Robert Prevost a través de las anécdotas de religiosos que compartieron con él años de formación y convivencia en Roma. Se rescata la influencia de su madre Mildred en su capacidad de escucha atenta, su prolongada labor misionera en sectores vulnerables de América Latina y un estilo de conducción marcado por la cercanía cotidiana y la humildad, incluso frente a reconocimientos académicos o cargos de jerarquía.

Frente al clima de expectativa, las voces congregadas en este capítulo reflexionan sobre la urgencia de recomponer la amistad social en la Argentina. La premisa evangélica de tender puentes y superar las distancias que generan las grietas cotidianas aparece como uno de los frutos más esperados del paso del Papa por el país.

El primer paso en Claypole y el pulso de la música La elección de abrir la agenda pastoral el lunes por la mañana en el Pequeño Cottolengo Don Orione de Claypole sintetiza la orientación de su pontificado: poner en primer plano a las personas con discapacidad y a los sectores más postergados. Esa decisión cobra vida en el testimonio de voluntarios y comunidades orionitas, quienes describen la conmoción y el valor espiritual de recibir al Sumo Pontífice en su propia casa.