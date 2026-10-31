Malvinas: Argentina irá a Hamburgo para pedir que frenen la explotación petrolera británica

El Gobierno nacional avanza con los últimos preparativos de la delegación argentina que viajará a Hamburgo, Alemania , para pedir medidas urgentes contra la explotación de hidrocarburos en aguas próximas a las Islas Malvinas. La presentación se realizará ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, donde Argentina buscará frenar el desarrollo del proyecto petrolero Sea Lion impulsado por empresas extranjeras en la Cuenca Malvinas Norte.

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Las audiencias están previstas para el 10 y 11 de noviembre . Argentina ya designó como representantes formales al embajador Mario Oyarzábal , titular de la Consejería Legal Internacional de Cancillería, y a la embajadora Betina Pasquali de Fonseca , aunque el Gobierno todavía termina de definir qué funcionarios y especialistas integrarán físicamente la comitiva que viajará a Alemania.

El reclamo busca que el tribunal adopte medidas provisionales mientras se desarrolla el arbitraje principal iniciado contra el Reino Unido. El objetivo central es impedir que continúe o comience la explotación hidrocarburífera vinculada con Sea Lion y evitar nuevas decisiones que puedan profundizar la controversia, como el otorgamiento de más permisos sobre recursos naturales en la zona.

La presentación argentina también apunta a limitar el uso de información obtenida durante las exploraciones y plantea cuestiones relacionadas con la protección del medio marino. La estrategia jurídica intenta concentrarse en los derechos sobre los recursos y las obligaciones ambientales, sin pedir en esta instancia que el Tribunal del Mar resuelva directamente la disputa de soberanía sobre las islas.

El cronograma establece que Argentina expondrá el martes 10 de noviembre de 10 a 13 , mientras que el Reino Unido responderá durante la tarde. Al día siguiente habrá una segunda intervención argentina entre las 10.30 y las 12 y una nueva presentación británica al cierre de la jornada. Las audiencias serán públicas y podrán seguirse en directo.

Qué es el proyecto Sea Lion

Sea Lion es un proyecto petrolero desarrollado en la Cuenca Malvinas Norte por la empresa israelí Navitas Petroleum y la británica Rockhopper Exploration. De acuerdo con el cronograma conocido, las compañías proyectan comenzar las perforaciones de desarrollo durante 2027 y avanzar hacia la producción comercial en 2028.

Argentina sostiene que cualquier explotación hidrocarburífera realizada en esa zona sin autorización nacional es ilegítima y viene cuestionando tanto las licencias otorgadas como las actividades destinadas a avanzar sobre esos recursos. Cancillería también advirtió que las decisiones unilaterales contradicen resoluciones de Naciones Unidas que instan a las partes a no introducir modificaciones mientras continúa pendiente la disputa de soberanía.

El reclamo comenzó en septiembre

El Gobierno inició formalmente el 28 de septiembre un procedimiento de arbitraje contra el Reino Unido bajo el Anexo VII de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Después de la respuesta británica, Argentina recurrió el 13 de octubre al Tribunal del Mar para solicitar medidas provisionales antes de que el desarrollo petrolero avance.

Desde la Casa Rosada sostienen que la vía elegida forma parte de una estrategia jurídica y diplomática para defender los derechos argentinos sobre los recursos naturales. La Cancillería remarcó que continuará utilizando herramientas pacíficas, diplomáticas, administrativas y legales para sostener el reclamo.

La composición definitiva de la delegación todavía no fue comunicada. Además de Cancillería, en la preparación del caso participaron equipos de la Secretaría Legal y Técnica y de la Procuración del Tesoro, aunque aún se analiza qué representantes de esas áreas viajarán a Hamburgo.

La decisión del Tribunal del Mar será clave porque podría establecer medidas temporales antes de que se constituya el tribunal arbitral encargado de analizar el conflicto principal. Argentina buscará que esa intervención llegue antes del avance previsto de Sea Lion durante 2027.