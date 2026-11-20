Empresarios, Directivos de Compañías Mineras, Ejecutivos e invitados especiales acompañaron la nueva etapa de la empresa. Cuyo objetivo es construir y mantener relaciones profesionales estratégicas para generar oportunidades de negocio, alianzas, referencias e intercambio de conocimiento a largo plazo. De este modo facilitar el acceso a clientes, proveedores y socios estratégicos. Conectando con inversores y empresas complementarias para escalar a nuevos proyectos. La empresa que busca detectar tendencias en los mercados actuales y soluciones tecnológicas de primer nivel.