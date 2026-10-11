    • 11 de octubre de 2026 - 09:19

    A un mes de su visita a Argentina, el papa León XIV será operado de un pulmón

    El pontífice anunció que le detectaron un nódulo en fase inicial y deberá someterse a una cirugía en los próximos días. La intervención genera expectativa en el país a pocas semanas de su llegada prevista para el 8 de noviembre.

    León XIV.

    León XIV.

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    Diario de Cuyo | Redacción Diario de Cuyo
    Por Redacción Diario de Cuyo

    A menos de un mes del inicio de su esperada gira por Sudamérica, que incluye su primera visita oficial a la Argentina programada para el próximo 8 de noviembre, el papa León XIV encendió las alarmas internacionales al anunciar que deberá someterse a una cirugía pulmonar durante los primeros días de la próxima semana. El objetivo de la intervención es extirpar un nódulo localizado en uno de sus pulmones, el cual fue diagnosticado en una fase muy inicial durante controles de rutina.

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    La noticia fue comunicada este domingo de manera directa por el propio pontífice de 71 años desde la ventana del Palacio Apostólico, justo al finalizar el tradicional rezo del Ángelus. Frente a los fieles congregados en la Plaza de San Pedro, León XIV explicó con serenidad que la lesión está circunscrita y que decidió aceptar la recomendación del equipo médico para operarse de forma inmediata.

    Posteriormente, el portavoz de la Santa Sede, Matteo Bruni, brindó mayores precisiones sobre la salud del pontífice y confirmó que el procedimiento ya tiene fecha programada para el comienzo de esta semana. Tras la intervención, la Santa Sede prevé que el Santo Padre permanezca hospitalizado alrededor de una semana en el apartamento reservado para los papas en el hospital Gemelli de Roma para llevar adelante su posterior recuperación.

    El anuncio genera especial expectativa en el país y en la región, dado que el pontífice estadounidense —quien asumió el liderazgo de la Iglesia Católica en mayo de 2025— tiene agendado su arribo a suelo argentino en las próximas semanas dentro de un itinerario pastoral que también contempla su paso por Uruguay y Perú. Aunque la intervención quirúrgica requerirá un período de reposo previo, hasta el momento el Vaticano no ha comunicado modificaciones en el cronograma de su viaje a Latinoamérica.

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