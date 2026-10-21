Nuevo parte médico del papa León XIV: confirman que no necesita más tratamiento tras su operación de pulmón

Los resultados definitivos de los exámenes histológicos y de biología molecular se conocieron este miércoles. Una evaluación oncológica posterior descartó tratamientos adicionales.

El Papa León XIV ha retomado gradualmente sus actividades tras el alta médica, como él mismo lo anunció después del Ángelus del domingo 18 de octubre. (ANSA)

El Vaticano informó que el papa León XIV no requiere ningún tratamiento adicional tras la cirugía a la que fue sometido el martes 13 de octubre. Según publicó Vatican News, los estudios realizados sobre el material extraído durante la intervención confirmaron que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar y que la enfermedad estaba localizada.

La información surge de un comunicado difundido este miércoles 21 de octubre por la noche, firmado por el doctor Luigi Carbone, director de la Dirección de Sanidad e Higiene de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, y por el profesor Stefano Margaritora, el cirujano que operó al Pontífice en el Policlínico Gemelli.

El texto precisa que ese mismo día se emitieron los informes definitivos de los exámenes histológicos y de los estudios de biología molecular. Además, una evaluación oncológica posterior confirmó que no es necesario ningún tratamiento adicional.