Desde el Hospital Gemelli, León XIV habló con Putin y le pidió una tregua en Ucrania para llevar ayuda humanitaria

El Papa, internado tras ser operado de un pulmón, expresó su “profunda preocupación” por la crisis en la ciudad ocupada de Oleshky y le ofreció diálogo al presidente ruso.

El papa León XIV mantuvo este viernes 16 de octubre una conversación telefónica con el presidente de Rusia, Vladímir Putin, desde el Hospital Gemelli de Roma, donde permanece internado. Durante la llamada, le pidió una tregua en Ucrania y le ofreció diálogo, según informó la Oficina de Prensa de la Santa Sede.

El pontífice expresó su “profunda preocupación por la grave crisis humanitaria” en Oleshky, una localidad de la región de Jersón, ocupada por Rusia desde los primeros meses de la invasión de 2022. Según Naciones Unidas, allí permanecen atrapadas alrededor de 1.700 personas.

En concreto, el Papa solicitó una tregua que permita la llegada de ayuda alimentaria y sanitaria, además de la evacuación voluntaria y segura de la población civil. También reiteró el compromiso de la Santa Sede en favor del diálogo para alcanzar la paz.

La llamada se produjo mientras León XIV atraviesa su cuarto día de convalecencia. Había ingresado el martes 13 de octubre y fue operado de un adenocarcinoma pulmonar, con la extirpación del lóbulo inferior derecho. Los últimos partes médicos hablan de una “mejoría constante”, y el Pontífice ya retomó parte de su actividad laboral, aunque su agenda de audiencias permanece suspendida hasta el 20 de octubre.

Se trata de la segunda conversación entre ambos líderes: la primera fue el 4 de junio de 2025, poco después del inicio del pontificado. Además, es la primera vez que un jefe de Estado dialoga con el Papa desde su operación.