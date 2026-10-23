Reabrieron el Paso Cristo Redentor y horas después volcó un auto chileno en la Ruta 7

La reapertura del Paso Internacional Cristo Redentor tuvo este viernes un comienzo accidentado. Apenas unas horas después de que el corredor quedara nuevamente habilitado para todo tipo de vehículos, un automóvil con patente chilena despistó y volcó sobre la Ruta Nacional 7, en plena zona de Alta Montaña.

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El siniestro ocurrió pasadas las 11, a la altura del kilómetro 1.120 , en inmediaciones de la denominada Curva del Soldado. El vehículo era ocupado por ciudadanos chilenos que circulaban por el corredor internacional cuando, por causas que todavía no fueron informadas oficialmente, salió de la calzada y terminó volcado.

Tras el accidente intervino personal de Gendarmería Nacional , que desplegó un operativo para ordenar la circulación y asistir a los involucrados. También llegó una ambulancia y se dio intervención a la Unidad Policial de Asistencia al Turista (UPAT) debido a que los ocupantes eran oriundos de Chile.

Las primeras informaciones no reportaron lesiones de gravedad. Pese al despliegue de los equipos de emergencia, la Ruta 7 permaneció habilitada y las autoridades solicitaron a quienes transitaban por el sector reducir la velocidad y circular con precaución mientras se completaban las tareas.

El contexto le dio una particularidad adicional al episodio. El Paso Cristo Redentor había quedado habilitado nuevamente este viernes a las 8 de la mañana para autos, camionetas, colectivos y camiones , después de cinco días de restricciones para los vehículos particulares por las intensas nevadas registradas en la cordillera.

Durante el miércoles, el corredor había funcionado exclusivamente para camiones que viajaban desde Argentina hacia Chile y el jueves se permitió el tránsito de carga en sentido contrario. Recién este viernes se restableció la circulación para todas las categorías y en ambos sentidos.

La reapertura generó desde temprano largas filas de autos y camionetas en Uspallata, donde numerosos viajeros aguardaban la habilitación de la barrera para continuar hacia Chile. El corredor venía además de atravesar jornadas complicadas por avalanchas registradas en el sector de los Caracoles, del lado chileno.

Pocas horas después de recuperar la circulación normal, el vuelco volvió a obligar a desplegar un operativo de emergencia sobre la Ruta 7. El tránsito, sin embargo, pudo continuar y no fue necesario volver a interrumpir el paso internacional.