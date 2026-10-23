    • 23 de octubre de 2026 - 08:55

    El Niño: en qué provincias rige alerta meteorológico este fin de semana en la Argentina

    El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene el seguimiento y las advertencias vigentes para el fin de semana del 24 y 25 de octubre de 2026

    El Niño: en qué provincias rige alerta meteorológico este fin de semana en la ArgentinaSanta Fe declaró la emergencia agropecuaria por las inundaciones.&nbsp;

    El Niño: en qué provincias rige alerta meteorológico este fin de semana en la ArgentinaSanta Fe declaró la emergencia agropecuaria por las inundaciones. 

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    El fenómeno climático de El Niño continúa desplegando su fuerte impacto sobre gran parte del territorio argentino.

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    Tras las intensas tormentas registradas a mediados de semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene el seguimiento y las advertencias vigentes para el fin de semana del 24 y 25 de octubre de 2026, período en el cual la inestabilidad, las precipitaciones y el descenso de temperatura se desplazarán y persistirán en varias regiones.

    Panorama general para el fin de semana (24 y 25 de octubre)

    De acuerdo con los reportes oficiales del SMN, las condiciones asociadas a la transición y persistencia de sistemas frontales potenciados por El Niño dejarán un escenario de tiempo húmedo, cielo nublado y áreas con tormentas intermitentes, especialmente sobre el Litoral y el noreste argentino (NEA), además de núcleos inestables en sectores de la región central y este del país.

    Hacia el domingo 25, se espera una paulatina mejora en algunas zonas acompañada de un marcado descenso en los registros térmicos.

    Provincias bajo advertencia y zonas afectadas

    Las alertas meteorológicas y las áreas de mayor vigilancia por acumulados de lluvia y tormentas aisladas comprenden principalmente a las siguientes provincias:

    • Misiones: Con continuidad de tiempo inestable y probabilidad de tormentas localmente fuertes, especialmente durante las primeras horas del sábado.

    • Formosa: El este y centro de la provincia mantiene áreas bajo alerta amarilla por chaparrones y tormentas intermitentes.

    • Corrientes y Chaco: Tras las alertas naranjas y amarillas de los días previos, el Litoral continúa bajo un régimen de tiempo variable, con probables precipitaciones y descenso térmico hacia marcas cercanas a los 25°C.

    • Buenos Aires y Capital Federal: Tras el temporal de ráfagas y granizo, el fin de semana se presenta con continuidad de lloviznas, ambiente fresco a templado y ráfagas moderadas del sector sur/sudeste.

    • Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba: Presentan áreas de tiempo inestable con nubosidad variable, baja probabilidad de chaparrones aislados y vientos regulares del sur que marcan el pulso de aire más fresco.

    • La Pampa y región cordillerana/NOA: Muestran condiciones de variabilidad climática con baja probabilidad de precipitaciones aisladas y ambiente fresco por las mañanas.

    Recomendaciones del SMN

    Ante la persistencia de eventos vinculados a esta fase activa de El Niño, las autoridades recomiendan a la población:

    • Mantenerse informada a través de las actualizaciones oficiales del SMN.

    • Evitar circular por zonas anegadas o de riesgo hídrico.

    • Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento en balcones y techos.

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