El Niño: en qué provincias rige alerta meteorológico este fin de semana en la Argentina

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene el seguimiento y las advertencias vigentes para el fin de semana del 24 y 25 de octubre de 2026

El Niño: en qué provincias rige alerta meteorológico este fin de semana en la ArgentinaSanta Fe declaró la emergencia agropecuaria por las inundaciones.

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El fenómeno climático de El Niño continúa desplegando su fuerte impacto sobre gran parte del territorio argentino.

Tras las intensas tormentas registradas a mediados de semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene el seguimiento y las advertencias vigentes para el fin de semana del 24 y 25 de octubre de 2026, período en el cual la inestabilidad, las precipitaciones y el descenso de temperatura se desplazarán y persistirán en varias regiones.

Panorama general para el fin de semana (24 y 25 de octubre) De acuerdo con los reportes oficiales del SMN, las condiciones asociadas a la transición y persistencia de sistemas frontales potenciados por El Niño dejarán un escenario de tiempo húmedo, cielo nublado y áreas con tormentas intermitentes, especialmente sobre el Litoral y el noreste argentino (NEA), además de núcleos inestables en sectores de la región central y este del país.

Hacia el domingo 25, se espera una paulatina mejora en algunas zonas acompañada de un marcado descenso en los registros térmicos.

Provincias bajo advertencia y zonas afectadas Las alertas meteorológicas y las áreas de mayor vigilancia por acumulados de lluvia y tormentas aisladas comprenden principalmente a las siguientes provincias: