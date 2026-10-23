El Niño: en qué provincias rige alerta meteorológico este fin de semana en la Argentina

El fenómeno climático de El Niño continúa desplegando su fuerte impacto sobre gran parte del territorio argentino.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene el seguimiento y las advertencias vigentes para el fin de semana del 24 y 25 de octubre de 2026
El fenómeno climático de El Niño continúa desplegando su fuerte impacto sobre gran parte del territorio argentino.
Tras las intensas tormentas registradas a mediados de semana, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene el seguimiento y las advertencias vigentes para el fin de semana del 24 y 25 de octubre de 2026, período en el cual la inestabilidad, las precipitaciones y el descenso de temperatura se desplazarán y persistirán en varias regiones.
De acuerdo con los reportes oficiales del SMN, las condiciones asociadas a la transición y persistencia de sistemas frontales potenciados por El Niño dejarán un escenario de tiempo húmedo, cielo nublado y áreas con tormentas intermitentes, especialmente sobre el Litoral y el noreste argentino (NEA), además de núcleos inestables en sectores de la región central y este del país.
Hacia el domingo 25, se espera una paulatina mejora en algunas zonas acompañada de un marcado descenso en los registros térmicos.
Las alertas meteorológicas y las áreas de mayor vigilancia por acumulados de lluvia y tormentas aisladas comprenden principalmente a las siguientes provincias:
Misiones: Con continuidad de tiempo inestable y probabilidad de tormentas localmente fuertes, especialmente durante las primeras horas del sábado.
Formosa: El este y centro de la provincia mantiene áreas bajo alerta amarilla por chaparrones y tormentas intermitentes.
Corrientes y Chaco: Tras las alertas naranjas y amarillas de los días previos, el Litoral continúa bajo un régimen de tiempo variable, con probables precipitaciones y descenso térmico hacia marcas cercanas a los 25°C.
Buenos Aires y Capital Federal: Tras el temporal de ráfagas y granizo, el fin de semana se presenta con continuidad de lloviznas, ambiente fresco a templado y ráfagas moderadas del sector sur/sudeste.
Entre Ríos, Santa Fe y Córdoba: Presentan áreas de tiempo inestable con nubosidad variable, baja probabilidad de chaparrones aislados y vientos regulares del sur que marcan el pulso de aire más fresco.
La Pampa y región cordillerana/NOA: Muestran condiciones de variabilidad climática con baja probabilidad de precipitaciones aisladas y ambiente fresco por las mañanas.
Ante la persistencia de eventos vinculados a esta fase activa de El Niño, las autoridades recomiendan a la población:
Mantenerse informada a través de las actualizaciones oficiales del SMN.
Evitar circular por zonas anegadas o de riesgo hídrico.
Asegurar objetos que puedan ser desplazados por el viento en balcones y techos.