Santa Fe: una feroz granizada causó voladuras de techos, evacuados y la muerte de animales

Un violento e intenso temporal de lluvia y granizo azotó en las primeras horas de este jueves al centro y norte de la provincia de Santa Fe, dejando un panorama desolador en localidades como Ataliva (departamento Castellanos) y zonas rurales del departamento General Obligado. La acumulación de piedra durante más de 20 minutos provocó la evacuación de familias, la suspensión de clases, destrozos en viviendas y la muerte de animales de granja.

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El presidente comunal de Ataliva, José Manuel Álvarez, detalló la magnitud del evento en declaraciones radiales: “Tuvimos 50 milímetros de lluvia con 25 minutos de caída de piedra, un fuerte granizo que, la verdad, hizo que se taparan todas las canaletas de los domicilios y de todas las instituciones”.

La tremenda acumulación de hielo obstruyó de forma inmediata los sistemas de desagüe y provocó el ingreso de agua tanto en casas particulares como en edificios públicos. En diversos puntos del pueblo también se registraron voladuras de techos debido a las ráfagas de viento.

Ante la gravedad de la coyuntura, las autoridades locales dispusieron la suspensión total de las clases en los establecimientos educativos de Ataliva. Asimismo, se confirmó la evacuación de al menos una familia que sufrió anegamientos severos en su propiedad.

En el sector productivo, la preocupación es extrema. “Por lo que estamos evaluando, hay una fuerte pérdida también en el sector agropecuario. La situación es difícil, pero vamos a ver cómo salimos adelante”, reconoció el jefe comunal.

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El temporal no se limitó a la zona urbana de Ataliva. En el paraje Kilómetro 29, ubicado a unos 20 kilómetros al este de Fortín Olmos, la granizada se desató cerca de las 6:20 de la mañana con una duración aproximada de 15 minutos.

En el lote 116, habitado por la familia Martínez, la violencia del impacto de la piedra destrozó el techo de la vivienda familiar y provocó la muerte de decenas de animales de granja, entre los que se contabilizaron ovejas, chivos, gallinas y patos.

Las imágenes que circularon tras el temporal muestran calles y patios cubiertos por un denso manto blanco de granizo acumulado. Equipos de asistencia social y de Protección Civil provincial continúan desplegados en las zonas afectadas para evaluar los daños materiales e infraestructurales definitivos.