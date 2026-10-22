Crearon una pulsera inteligente capaz de detectar crisis epilépticas nocturnas y alertar a la familia

Dos jóvenes estudiantes de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) desarrollaron un innovador dispositivo biomédico orientado a brindar tranquilidad a las personas que padecen epilepsia y a sus familias. Se trata de Lucía Giuffrida (25) y su compañera Delfina Cid, futuras ingenieras biomédicas, quienes crearon Safe Pulse: una pulsera inteligente capaz de detectar patrones de movimiento característicos de ciertas crisis epilépticas durante las horas de sueño y emitir alertas inmediatas.

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La propuesta surgió inicialmente en 2024 en el marco de la asignatura Instrumentación Biomédica. Lejos de quedar como una entrega académica más, las jóvenes decidieron profundizar el proyecto y convertirlo en su trabajo final de grado. Desde entonces, avanzaron en el diseño físico de la carcasa, la calibración del algoritmo de detección y la realización de simulaciones previas a la etapa de pruebas clínicas.

El dispositivo fue ideado para dar respuesta a un temor cotidiano y recurrente: la ocurrencia de una crisis comicial mientras la persona duerme sin que su entorno lo advierta a tiempo. Esta situación suele generar altos niveles de estrés e hipervigilancia en los padres de niños y adolescentes con esta condición.

Sensor de movimiento: Se coloca en la muñeca durante la noche y analiza de forma continua la motricidad de la persona mientras duerme.

Algoritmo de reconocimiento: Identifica las sacudidas bruscas y los patrones espasmódicos característicos de un evento epiléptico.

Sistema de aviso doble: Al detectar una anomalía, emite una señal sonora para alertar a quienes están en el mismo ambiente y, simultáneamente, envía una notificación urgente a través de una aplicación móvil a los contactos de emergencia configurados en celulares o tabletas.

Por el momento, las jóvenes aclararon que el sistema está calibrado para el monitoreo nocturno, dado que la adaptación a actividades diurnas requiere de nuevas fases de desarrollo y evaluación de algoritmos.

El vínculo con la comunidad y la búsqueda de un producto accesible

En el proceso de validación, las estudiantes tomaron contacto con la Fundación Espacio Epilepsia y mantuvieron entrevistas con pacientes y familiares. El intercambio directo confirmó la alta demanda de esta tecnología: muchos padres manifestaron realizar guardias nocturnas o interrumpir su descanso por miedo a que sus hijos sufran un episodio sin asistencia.

Tras obtener el tercer puesto en una competencia tecnológica nacional, la iniciativa cobró mayor notoriedad y comenzaron a recibir consultas de familias interesadas en adquirir el producto.

Si bien existen herramientas similares desarrolladas en Europa, las jóvenes remarcaron que su principal objetivo es perfeccionar el desarrollo para ofrecer una alternativa de bajo costo y alta accesibilidad, cumpliendo con todas las validaciones clínicas requeridas para su posterior comercialización en el mercado local.