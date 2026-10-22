ChatGPT: la IA suma publicidad en la Argentina y así cambiará la forma de usarla gratis

El impacto del nuevo esquema se concentrará en las cuentas de acceso gratuito y en el nivel de suscripción Go.

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La inteligencia artificial generativa entra en una nueva etapa comercial que promete transformar la dinámica de interacción de millones de personas.

OpenAI confirmó el despliegue global de su modelo de anuncios publicitarios en veintiséis nuevos mercados internacionales, una expansión que incluye de manera directa a la Argentina, Chile, Colombia y Perú. La medida marca el desembarco formal de la pauta comercial en el chatbot más popular del mundo, un cambio estratégico orientado a financiar el elevadísimo costo de cómputo y sostener el acceso masivo sin costo.

El impacto del nuevo esquema se concentrará en las cuentas de acceso gratuito y en el nivel de suscripción Go. Quienes utilicen estas versiones comenzarán a visualizar avisos publicitarios integrados de forma paulatina en el flujo de sus conversaciones. En contraposición, las alternativas de pago de rango superior —como los planes Plus, Pro y Enterprise— mantendrán su formato tradicional, ofreciendo una experiencia limpia y totalmente libre de anuncios a cambio de la tarifa mensual.

Cómo aparecerán los anuncios durante las búsquedas cotidianas La mecánica elegida por la compañía liderada por Sam Altman busca integrarse de manera orgánica con el uso del asistente. Los avisos comerciales se activarán cuando la persona utilice la plataforma para explorar opciones de compra, comparar productos, pedir recomendaciones gastronómicas o planificar actividades específicas. Por ejemplo, al consultar por dietas para un plan de entrenamiento deportivo, la pantalla podrá desplegar un anuncio destacado de un servicio de viandas o suplementos relacionado con el tema abordado.

Para evitar suspicacias sobre la neutralidad de las respuestas, OpenAI remarcó que los anuncios estarán claramente identificados con etiquetas visuales y separados del texto generado por el modelo de lenguaje. La empresa aseguró de forma categórica que los patrocinadores no podrán pagar para influir en las respuestas, recomendaciones o criterios de la inteligencia artificial, manteniendo intacta la imparcialidad del algoritmo frente a cada consulta.