    • 22 de octubre de 2026 - 11:24

    ChatGPT: la IA suma publicidad en la Argentina y así cambiará la forma de usarla gratis

    El impacto del nuevo esquema se concentrará en las cuentas de acceso gratuito y en el nivel de suscripción Go.

    ChatGPT: la IA suma publicidad en la Argentina y así cambiará la forma de usarla gratis

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    OpenAI confirmó el despliegue global de su modelo de anuncios publicitarios en veintiséis nuevos mercados internacionales, una expansión que incluye de manera directa a la Argentina, Chile, Colombia y Perú. La medida marca el desembarco formal de la pauta comercial en el chatbot más popular del mundo, un cambio estratégico orientado a financiar el elevadísimo costo de cómputo y sostener el acceso masivo sin costo.

    El impacto del nuevo esquema se concentrará en las cuentas de acceso gratuito y en el nivel de suscripción Go. Quienes utilicen estas versiones comenzarán a visualizar avisos publicitarios integrados de forma paulatina en el flujo de sus conversaciones. En contraposición, las alternativas de pago de rango superior —como los planes Plus, Pro y Enterprise— mantendrán su formato tradicional, ofreciendo una experiencia limpia y totalmente libre de anuncios a cambio de la tarifa mensual.

    Cómo aparecerán los anuncios durante las búsquedas cotidianas

    La mecánica elegida por la compañía liderada por Sam Altman busca integrarse de manera orgánica con el uso del asistente. Los avisos comerciales se activarán cuando la persona utilice la plataforma para explorar opciones de compra, comparar productos, pedir recomendaciones gastronómicas o planificar actividades específicas. Por ejemplo, al consultar por dietas para un plan de entrenamiento deportivo, la pantalla podrá desplegar un anuncio destacado de un servicio de viandas o suplementos relacionado con el tema abordado.

    Para evitar suspicacias sobre la neutralidad de las respuestas, OpenAI remarcó que los anuncios estarán claramente identificados con etiquetas visuales y separados del texto generado por el modelo de lenguaje. La empresa aseguró de forma categórica que los patrocinadores no podrán pagar para influir en las respuestas, recomendaciones o criterios de la inteligencia artificial, manteniendo intacta la imparcialidad del algoritmo frente a cada consulta.

    Privacidad de datos y el detrás de escena de la expansión comercial

    Uno de los aspectos que mayor debate genera entre los usuarios es el tratamiento de la privacidad frente a la llegada de la pauta publicitaria. En este sentido, la firma tecnológica enfatizó que las conversaciones continuarán siendo estrictamente privadas y que no venderá datos personales ni historiales de chat a los anunciantes. Las empresas interesadas en promocionar sus marcas podrán gestionar sus campañas mediante el Administrador de Anuncios de OpenAI o a través de socios tecnológicos autorizados.

    La inclusión de la Argentina y la región forma parte de un plan masivo que alcanza también a otros catorce países de América Latina, además de mercados estratégicos en Europa, Oriente Medio, África y Asia. Con este movimiento, OpenAI busca consolidar una vía de ingresos recurrente en momentos donde la competencia por el liderazgo del mercado tecnológico exige inversiones millonarias en infraestructura y supercomputación.

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