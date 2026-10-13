El secreto de las teclas F y J: para qué sirven las rayitas que casi nadie nota en el teclado

Hay un detalle en el teclado de la computadora que probablemente hayas tocado miles de veces sin preguntarte para qué está ahí. Si pasás los dedos por las teclas F y J , vas a encontrar en cada una una pequeña rayita, protuberancia o relieve que las diferencia del resto.

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No se trata de una marca de fabricación ni de una decoración. Esas pequeñas elevaciones funcionan como guías táctiles y fueron incorporadas para que una persona pueda reconocer rápidamente la posición correcta de sus manos sin bajar la mirada hacia el teclado .

La explicación está relacionada con una técnica utilizada desde hace décadas: la mecanografía al tacto , también conocida como touch typing, que permite escribir usando la memoria muscular y manteniendo la vista sobre la pantalla.

La respuesta está en la denominada fila guía o fila de inicio del teclado.

En un teclado QWERTY en español, como los utilizados habitualmente en Argentina , la posición de partida coloca los dedos de la mano izquierda sobre A, S, D y F , mientras que los de la derecha descansan sobre J, K, L y Ñ . Los dos índices quedan precisamente apoyados sobre la F y la J .

Por eso aparecen allí los relieves: basta con deslizar los dedos hasta encontrarlos para saber que las manos regresaron a la posición correcta.

La lógica es sencilla. El índice izquierdo encuentra la F y el derecho la J; una vez ubicados esos dos puntos, los demás dedos pueden acomodarse automáticamente en el resto de la fila.

En términos prácticos, las dos teclas funcionan como una especie de “GPS” para las manos.

El truco permite escribir sin mirar el teclado

Quienes escriben utilizando todos los dedos no necesitan comprobar visualmente dónde está cada letra. Después de pulsar una tecla situada más arriba o más abajo, los dedos pueden regresar a su posición inicial utilizando los relieves como referencia.

Esto ayuda a desarrollar la memoria muscular, disminuir la necesidad de alternar constantemente la mirada entre la pantalla y el teclado y facilitar una escritura más fluida.

Hay una manera muy sencilla de comprobarlo: cerrá los ojos, separá las manos del teclado y volvé a apoyarlas intentando localizar únicamente los dos pequeños relieves. Una vez encontradas la F y la J, es posible reconstruir la posición de prácticamente todas las demás teclas por referencia.

Hay otra tecla que esconde el mismo detalle

Las letras F y J no son las únicas que pueden tener esta particularidad.

En muchos teclados que incluyen bloque numérico, la tecla 5 también tiene una pequeña marca táctil. En ese caso cumple exactamente la misma función: como está ubicada en el centro de la cuadrícula numérica, permite encontrar el punto de referencia sin mirar.

Desde allí, una persona acostumbrada a cargar números puede identificar por posición dónde se encuentran el 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 9.

El principio también aparece en otros dispositivos con teclados numéricos: crear un punto físico de referencia para poder orientarse únicamente mediante el tacto.

Un detalle diminuto que sigue presente en los teclados modernos

Las marcas pueden variar según el fabricante. Algunos teclados utilizan una línea horizontal elevada, otros incorporan un pequeño punto y existen diseños en los que la superficie de la tecla presenta una curvatura distinta. Todos buscan proporcionar la misma referencia táctil.

Además de facilitar la mecanografía al tacto, este tipo de referencias físicas puede resultar útil para personas con dificultades visuales, aunque su función original no debe confundirse con un sistema completo de accesibilidad.

La próxima vez que apoyes las manos frente a una computadora, basta con buscar esas dos pequeñas rayitas: índice izquierdo en F, índice derecho en J y el resto de los dedos encuentra su lugar.