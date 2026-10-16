Elon Musk presentó el Tesla Roadster que "vuela": el video que sorprendió al mundo

Elon Musk volvió a llevar al límite la idea de cómo puede ser un automóvil. Tesla presentó la nueva generación del Roadster y, durante una demostración realizada en Texas, mostró al vehículo despegándose del suelo, realizando una maniobra en el aire y aterrizando nuevamente gracias a un sistema de propulsores desarrollado junto a SpaceX.

Las cinco señales para detectar una foto generada por IA antes de compartirla

La exhibición fue uno de los momentos centrales del evento de presentación del deportivo eléctrico. En las imágenes se observa al Roadster avanzar sobre una estructura curva, quedar momentáneamente invertido y posteriormente elevarse para realizar una pirueta antes de volver al suelo .

Musk compartió posteriormente las imágenes y resumió la demostración con una frase: “Resulta que el futuro sí tiene autos voladores” . Sin embargo, técnicamente el prototipo no funciona como una aeronave convencional capaz de mantenerse durante largos períodos en vuelo, sino que utiliza su sistema de propulsión para realizar elevaciones y maniobras breves.

La tecnología combina diferentes soluciones desarrolladas por Tesla y SpaceX . El vehículo incorpora hasta 10 propulsores de gas frío conectados a depósitos de aire comprimido de alta presión, distribuidos estratégicamente para generar empuje en distintas direcciones.

Según explicó Lars Moravy, vicepresidente de Ingeniería de Tesla, el sistema utiliza aproximadamente 600 litros de aire comprimido. Esa reserva permite generar la fuerza necesaria para levantar el vehículo y controlar algunos movimientos mientras se encuentra en el aire.

El Roadster también incorpora un sistema de succión bajo la carrocería que incrementa su adherencia al suelo y le permite realizar maniobras extremas. Durante la presentación, incluso fue mostrado desplazándose por un tramo invertido antes de separarse de la estructura.

De 0 a casi 100 km/h en menos de un segundo

La demostración aérea no fue la única novedad. Tesla exhibió al Roadster acelerando de 0 a 60 millas por hora —unos 96 km/h— en aproximadamente un segundo, una cifra que lo ubicaría entre los vehículos de producción con mayor aceleración del mundo si las prestaciones llegan finalmente al modelo comercial.

La compañía adelantó que habrá tres configuraciones. La versión Performance estará orientada al uso convencional; la denominada Thrust sumará propulsores para maximizar la aceleración; y la variante Rocket, de un solo asiento, incorporará el sistema más extremo y será la encargada de ofrecer las capacidades aéreas mostradas durante el evento.

Tesla anticipó además una autonomía cercana a los 480 kilómetros y velocidades máximas superiores a los 370 km/h en algunas configuraciones, aunque las especificaciones definitivas todavía pueden modificarse antes de comenzar la fabricación.

Cuándo llegará el nuevo Roadster

El nuevo deportivo arrastra una larga historia de demoras. La segunda generación fue presentada inicialmente en 2017 y estaba previsto que comenzara a comercializarse pocos años después, pero el proyecto atravesó sucesivas postergaciones mientras Tesla concentraba recursos en otros modelos.

Ahora Musk aseguró que la compañía apunta a iniciar la producción durante 2028. Tesla ya acepta reservas para algunas versiones, aunque todavía quedan interrogantes sobre el precio final y sobre qué prestaciones de las exhibidas llegarán efectivamente a los vehículos que podrán comprar los clientes.

También existe otro desafío: las funciones que permiten elevar el automóvil no están actualmente habilitadas para utilizarse libremente en calles y rutas públicas, por lo que su implementación comercial dependerá además de las regulaciones de cada país.

Por ahora, lo concreto es que Tesla logró demostrar que su prototipo puede abandonar el suelo, realizar una maniobra aérea y volver a aterrizar. Una exhibición que convirtió al esperado Roadster en algo bastante más cercano a un vehículo de ciencia ficción que a un deportivo eléctrico convencional.